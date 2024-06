Kvety tejto rastliny všetkých očaria. Takto si vypestujete srdcovku nádhernú

Srdcovka nádherná je dokonalé označenie tejto pútavej rastliny s latinským názvom Lamprocapnos spectabilis. Kvety v tvare srdca, ktoré visia z oblúkovitých stoniek, pôsobia neskutočne romanticky a srdcovka upúta pozornosť všade, kde sa pestuje.

Táto trvalka pochádza z Ázie a rastie na okrajoch zalesnených oblastí v Číne, Kórei a v niektorých oblastiach na Sibíri. Skoro na jar táto opadavá rastlina vytláča nové výhonky, pričom kvety kvitnú v prvých mesiacoch vegetačného obdobia.

Ide o odolné trvalky, ktoré môžu dodať farbu tienistým miestam v záhrade. V tomto článku sa dozviete, ako najlepšie pestovať túto jedinečnú a nápadnú rastlinu, aby vám kvitla rok čo rok.

Ako pestovať srdcovku nádhernú

Foto: eischilebt/Shutterstock.com

Táto trvalka, ktorá sa často považuje za jednu z najlepších rastlín v tienistých miestach, môže pomôcť dodať farbu pod kríkmi a stromami. Neobvyklé kvety lákajú včely, čo je mimoriadne užitočné, ak chcete na svoj pozemok prilákať jarné opeľovače.

Sú skvelou voľbou pre obyvateľov chladnejších oblastí, pretože srdcovky sú mrazuvzdorné. Srdcovka nádherná pochádza z Číny a Severnej Kórey a je to lesná rastlina, ktorá uprednostňuje čiastočný tieň. Dokáže rásť aj v úplnom tieni a nemala by byť umiestnená na úplnom slnku. Priveľa priameho slnečného svetla môže poškodiť listy.

Do konca mája zvykne byť srdcovka zakvitnutá. Stonky odumierajú na začiatku sezóny, takže rastlina do augusta takmer zmizne. Srdcovky nádherné preto môžu vyplniť medzery a preklenú obdobie medzi jarou a vrcholom leta. Postupne srdcovka vytvorí väčšie trsy, ale záhradníci sa nemusia obávať, že by sa intenzívne šírila.

Tipy na pestovanie srdcovky nádhernej

Foto: Galina Bolshakova 69/Shutterstock.com

Pôda: Srdcovky nádherné uprednostňujú vlhkú, ale dobre odvodnenú pôdu. Na záhony je vhodné pridávať organický mulč. Zlepšíte tým stav pôdy a dodáte rastlinám živiny, aby sa im darilo. Dajú sa pestovať v kvetináčoch, ale vzhľadom na pomerne krátke obdobie kvitnutia je rozumnejšie pestovanie vonku.

Svetlo: Táto rastlina rastie najlepšie v polotieni, ale darí sa jej aj v úplnom tieni, hoci s menším počtom kvetov. Ideálne miesto je pod stromom alebo kríkom, kde má rastlina k dispozícii tlmené svetlo. Vyhnite sa výsadbe na priamom slnku, pretože to poškodí listy.

Zalievanie: V prvom roku po výsadbe pravidelne zalievajte srdcovky a sledujte pôdu počas suchých období na jar a v lete. Po zakorenení má táto jarná kvetina zvyčajne dostatok vody z jarných dažďov, ale mala by sa zalievať aj v obdobiach, keď je sucho.

Hnojenie: Ak je pôda bohatá a dobre mulčovaná, potom sú požiadavky na hnojenie minimálne. Ak chcete, môžete použiť pomaly sa uvoľňujúce hnojivo, ktoré môže pomôcť vašej rastline rásť a kvitnúť. Ak je vaša pôda nekvalitná, prihnojovanie môžete vykonať na jar.

Prerezávanie: Ak si kladiete otázku, kedy máte srdcovky nádherné prerezať, môžete to urobiť v polovici leta. Zvyčajne po skončení kvitnutia rastliny v máji a júni kvety a listy vyblednú a odumrú. Zvyšné žltnúce alebo hnednúce stonky môžete v auguste skrátiť a na jar nasledujúceho roka opäť vyrašia.