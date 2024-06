Psychologička: Nákupný vozík nikdy nevraciam na miesto, mám na to dôvod

V rámci slušného správania pri nakupovaní sa vždy patrí vrátiť nákupný vozík tam, odkiaľ ste ho zobrali. Psychologička a dvojnásobná mama Leslie Dobsonová však vo videu na TikToku prezradila, že ona tento krok po nákupe nikdy nerobí. Jej zdôvodnenie však mnohých naštvalo.

Dobsonová v 17-sekundovom videu vysvetlila, že prvoradá je pre ňu bezpečnosť jej detí – za každých okolností, vrátane nákupov.

„Nevraciam svoj nákupný vozík, a môžete ma za to súdiť koľko chcete. Nedám si do auta nákup, deti, a potom ich tam nenechám zavreté, kým vrátim vozík.“

Dobsonová vopred chladne odbila všetkých, ktorí by s ňou nesúhlasia, pričom použila nadávku. K videu však pridala hashtag „zachráňme svoje deti“, čím chcela ospravedlniť a vyjasniť svoje konanie.

Mnohí komentujúci so psychologičkou nesúhlasia: „Ak si viete vozík vziať, viete ho aj vrátiť naspäť,“ tvrdí jeden z nich. Viacerí dokonca poukázali na „teóriu nákupných vozíkov“, podľa ktorej sa dá údajne odhadnúť morálny charakter človeka podľa toho, či po nakupovaní vracia vozík na miesto, alebo ho necháva voľne na parkovisku.

„Absolútne verím teórii nákupného vozíka. Možno sa bolo treba vrátiť cez celé parkovisko, možno hneď vedľa auta – v každom prípade má teória pravdu,“ uviedol ďalší komentujúci. Na to odpovedala samotná autorka:

„Chcem, aby ženy mali možnosť dôverovať svojej intuícii, keď sa ocitnú v nebezpečenstve, nezávisle od komentárov. To riziko za to nestojí a naše životy sú vzácne. Videla som zničené životy, snáď to vás minie.“