Ako správne čistiť mop: Takto z neho odstránite zápach

Nejednému z nás pri čistení domácnosti pomáha mop. Táto pomôcka zaisťuje rýchle umytie podlahy a odstránenie všetkých nečistôt z nej, no po každom upratovaní sa treba postarať aj o jeho hlavicu, a práve pri tejto činnosti mnohí opakujú niekoľko chýb.

V prípade, že dlhodobo zanedbávate čistenie samotného mopu, môže to dôjsť do bodu, keď jeho hlavica začne zapáchať a nebude dostatočne čistá na to, aby zaistila čistotu aj vašej dlážke.

Ako mopu dodať sviežu vôňu

Na očistenie mopu potrebujete len niekoľko prísad, ktoré celkom iste nájdete vo svojej kuchyni. Prvou je ocot alebo sóda bikarbona, ktoré pôsobia ako prirodzený odstraňovač pachu. K jednej z týchto zložiek stačí pridať horúcu vodu, a ďalej už len očistiť mop.

Jednu šálku octu alebo sódy pridajte do vedra horúcej vody, a v tomto roztoku očistite hlavicu mopu. Potom ju len opláchnite čistou vodou a nechajte vysušiť.