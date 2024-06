Ako správne pestovať rebarboru: 5 častých chýb, kvôli ktorým sa jej nedarí

Pestovanie rebarbory je väčšinou veľmi jednoduché. Rebarbore je jedno, či je počasie vlhké alebo suché, darí sa jej na slnku alebo v polotieni. A keď sa vám rastlina rozrastie, môžete ju zbierať viackrát ročne.

Všetci pestovatelia rebarbory si však musia uvedomiť niekoľko chýb, kvôli ktorým majú slabšiu úrodu. Pozrieme sa na najčastejšie chyby a na jednoduché spôsoby, ako sa im môžete vyhnúť.

5 najčastejších chýb pri pestovaní rebarbory a ako sa im vyhnúť

1. Zabúdate na hnojenie rebarbory dvakrát ročne

Rebarbora je viacročná rastlina a treba ju hnojiť dvakrát ročne - raz na jar a raz na jeseň. Rebarbora potrebuje na jar hnojivo bohaté na dusík a na jeseň hnojivo bohaté na fosfor. Fosfor pomáha vytvoriť koreňový základ, aby rebarbora prežila zimu.

Ak tieto dva prvky použijete nesprávne, budete mať problém, pretože budete dodávať nesprávne živiny pre rastovú fázu, v ktorej sa rastlina nachádza. Ak nebudete hnojiť vôbec, začnete mať menšiu úrodu a tenké stonky aj na zrelých rastlinách.

Rebarboru môžete hnojiť aj trikrát, najmä pri pestovaní na vyvýšených záhradných záhonoch, pričom počas aktívneho rastu v lete aplikujte viac jarného hnojiva.

Foto: Longfin Media/Shutterstock.com

2. Zber rebarbory v prvom roku

Ďalšou častou chybou je zber rebarbory v prvom roku jej pestovania alebo nadmerný zber v druhom roku. Rastliny rebarbory potrebujú dva roky na to, aby sa plne rozvinuli, a ak chcete mať z rastlín spoľahlivú úrodu na ďalšie roky, nemali by ste sa jej v prvej sezóne vôbec dotknúť a v druhej sezóne by ste mali z každej rastliny odobrať len pár stoniek. Od tretej sezóny môžete rebarboru zbierať naplno.

3. Nerozdeľujete rebarbory po piatich rokoch

Ak má vaša rastlina rebarbory päť a viac rokov a vytvára slabšie a tenšie stonky ako predtým, pravdepodobne je čas tieto trvalky rozdeliť. Trsy by sa mali deliť každých päť alebo šesť rokov, keď je rastlina koncom zimy alebo začiatkom jari v pokoji, a presádzať, aby sa rastlina oživila.

Na tento účel použite silný, ostrý nôž alebo rýľ, aby ste trs rozdelili na dobre rozrastené časti a presadili ich do rovnakej hĺbky, v akej rástli predtým. Rastliny rozmiestnite asi 90 cm od seba, s odkrytými ružicami listov a uistite sa, že sú na slnečnom, otvorenom mieste, potom ich dobre zalejte.

Foto: bluejava1/Shutterstock.com

4. Zakrývanie ružice listov pri mulčovaní

Mulčovanie rebarbory, ktoré sa zvyčajne vykonáva na jar, pomáha odstraňovať burinu a zadržiavať vlhkosť v pôde. Vyhnite sa však zakrývaniu viditeľných púčikov na povrchu pôdy. Vaše rastliny môžu podľahnúť hnilobe, pri ktorej ružica doslova zahníva a okolité listy a stonky odumierajú. Ak zbadáte postihnuté miesta, okamžite ich odrežte a zlikvidujte. Vystavenie mrazu je dôležité aj pre získanie dobrej úrody stoniek v nasledujúcom roku.

5. Ignorujete škodcov a choroby

Rebarbora je odolná rastlina, ale napriek tomu môže byť náchylná na škodcov a choroby. Ak sú nové diery v rastlinách rebarbory sprevádzané pľuzgierovitými výrastkami, ktoré vyzerajú lepkavo, vaša plodina mohla dostať bežnú hubovú chorobu plesňami Ascochyta.

Počas vegetačného obdobia odstraňujte infikované listy, aby ste obmedzili zdroj ochorenia. Stonky s infikovanými listami by sa mali zbierať ako prvé, pretože tie sú stále bezpečné na konzumáciu. Na konci vegetačného obdobia, po odumretí listov, odstráňte a bezpečne zlikvidujte všetok zvyšný rastlinný materiál.