Mach v dlažbe: Takto sa ho zbavíte rýchlo a jednoducho

Mach nie je len súčasťou lesov, ale robí nám spoločnosť aj doma. Ako v interiéroch, tak aj vonku. Možno ho využívate v záhrade na skrášlenie niekde okolo jazierka, prípadne si s ním doma zdobíte rastlinné teráriá. Problém však nastáva vtedy, keď sa mach dostane tam, kde ho mať nechcete. Ako napríklad medzi dlažobné kocky. Tam pôsobí neesteticky, navyše môže povrch dlažby narúšať.

Problém môže byť aj to, že vlhký mach je veľmi klzký, takže po dažďoch alebo aj pri ranných mrazoch sa na ňom ľahko šmyknete. Darí sa mu najmä v tieni a na vlhkých miestach, takže ak vám dom vrhá tieň na príjazdovú cestu a prší, machu sa tam bude náramne dariť. Ako sa ho zbaviť?

Foto: Kristine Rad/Shutterstock.com

Existuje niekoľko spôsobov a tým najzákladnejším je pravdepodobne mechanické odstraňovanie machu. Jednoducho si zoberiete nožík, hrabličky alebo iný nástroj a mechanicky mach zoškriabete z medzier medzi dlažobnými kockami. Aj keď dnes existujú aj nástroje, ktoré sú presne na toto určené, stále je to zdĺhavý a únavný proces, najmä ak máte dlhú príjazdovú cestu. Našťastie ale jestvuje aj niekoľko ďalších a menej náročných spôsobov, ako si v boji proti machu pomôcť.

Siahnite po prostriedkoch na boj proti machu

Ako prvý spôsob vám asi napadne ísť do hobby obchodu či záhradkárstva a siahnuť po prípravkoch určených na mach. To je, samozrejme, dobré riešenie, keďže tieto prípravky sú naozaj dobre účinné a machu vás vedia jednoducho zbaviť. Avšak nie vždy je toto riešenie vhodné, takže si musíte dobre premyslieť, kde takéto prípravky aplikujete.

Obsahujú totiž toxické látky a to môže mať hneď niekoľko negatívnych dopadov. Prvý je estetický, keďže môžu spôsobiť, že sa farba dlažby trochu zmení. Nie je to veľký problém, ale nemusí to vyzerať dobre. väčší problém už predstavuje to, keď sa tieto látky dostanú do pôdy. Možno totiž vedľa dlažby pestujete zeleninu, prípadne nejaké okrasné rastliny. Tie to môže poškodiť alebo aj zničiť.

Postačí aj čistá voda

V prípadoch, keď použitím chemikálií riskujete poškodenie iných rastlín, je najlepším riešením siahnuť po čistej vode. Avšak nepomôže, ak by ste mach len obyčajne umyli. Potrebujete tlak, takže by ste mali siahnuť po vysokotlakovom čističi. Ten čistí pomocou silného prúdu vody a dokáže tak z medzier medzi dlažobnými kockami odstrániť aj mach. Akurát si musíte dať pozor na to, aby ste dobre nastavili tlak vody. Ten by mal byť dostatočné silný na odstránenie machu, ale nie až tak silný, aby hrozilo poškodenie dlažby či niečoho iného.

Pomôcky nájdete aj v kuchyni

Foto: vladdon/Shutterstock.com

Ocot

Je hneď niekoľko bežných kuchynských potrieb, ktorými si môžete pomôcť pri boji s machom. Pravdepodobne máte doma ocot a nepoužívate ho len pri varení, ale napríklad aj na odstraňovanie vodného kameňa. Osvedčí sa však aj v boji s machom. Ocot zrieďte s vodou v pomere 2:1 (v prípadoch silného zamorenia je možné použiť aj čistý ocot) a tento roztok nastriekajte rozprašovačom na mach. Mach takto budete musieť postriekať viackrát a vždy si vyberte deň, kedy je slnečno a nefúka vietor. Takto by ste ale nemali postrekovať tam, kde chcete pestovať iné rastliny, ako je napríklad v trávniku.

Sóda bikarbóna

Ďalším užitočným kuchynským pomocníkom je jedlá sóda. Taktiež si musíte vytvoriť jej vodný roztok. Jednoducho zmiešajte 30 gramov sódy a 1 liter vody. Dobre premiešajte a dajte do postrekovača. Následne už len aplikujte na mach, ale dajte si pozor na to, aby ste nepostriekali aj iné rastliny. Ak potrebujete niečo silnejšie, môžete pridať ocot.