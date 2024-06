Toto je skutočný dôvod, prečo vás letušky zdravia v lietadle. Nie je to len zdvorilosť

Keď nastupujete do lietadla, zvyknú vás privítať členovia palubného personálu. Usmievaví, pozitívne naladení a dokonale oblečení stewardi a stewardky sa vám pozdravia, keď nastupujete do kabíny. Ako sa však ukázalo, nerobia to iba zo zdvorilosti.

Letušky sa síce starajú o cestujúcich, podávajú jedlo a nápoje a zabezpečujú nám príjemný let, ale sú tam aj z iného dôležitého dôvodu. Jedna z letušiek leteckej spoločnosti TUI na sociálnej sieti prezradila, že letušky majú za úlohu pasažierov dôkladne sledovať. Vo videu na TikToku uviedla:

„Vedeli ste, že letuška vás víta nielen zo slušnosti, ale aj preto, aby skontrolovala, či nie ste príliš opití alebo chorí na to, aby ste mohli letieť?“

Tisíce ľudí zostali z tohto odhalenia ohromení. Mnohí ľudia si neuvedomili, že sú kontrolovaní, keď nastupujú do lietadla. Jeden z komentujúcich napísal: „Počkajte, je nejaký dôvod, prečo sa ma vždy pýtajú, kde sedím, keď idem na palubu?“ Ďalší dodal: „Aby zistili, či ste po prvé spôsobilý na let (nie pod vplyvom alkoholu) a aby zistili, či by ste mohli pomôcť v prípade núdze.“

Letušky tak pri pozdrave sledujú podozrivé správanie a tiež si vedia vybrať, koho by oslovili v prípade núdze. Niektorí ľudia sa dokonca podelili o vlastné skúsenosti, aby túto teóriu podporili, pričom jeden z nich napísal: „Odmietli mi medzinárodný let z Anglicka do Ameriky, pretože si mysleli, že cestou zomriem, lebo som bol taký chorý.“ A ďalší sa prihlásil: „Je to pravda a je to najťažšia časť dňa. Bez toho, aby mi za to zaplatili!“