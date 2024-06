Kaliňák: O rozvrhnutí opatrení lex atentát bude v pondelok rokovať koaličná rada

Prvá časť by sa podľa Kaliňáka mala týkať bezpečnostných opatrení všetkých, ktorým hrozia nenávistné prejavy či iné problémy v súvislosti s výkonom povolania. Existuje podľa neho viacero návrhov.

Obmedziť by sa mohli aj miesta pre demonštrácie a zhromaždenia. Kaliňák naznačil, že by sa mohli konať iba na určených miestach, prípadne by sa mohli vyradiť rezidenčné zóny.

Vicepremiér Tomáš Taraba (nominant SNS) doplnil, že aj prípadná poslanecká aktivita bude predmetom diskusie. „Naša preferencia, samozrejme, je, aby tie zákony išli na úrovni vlády,“ doplnil. Má ísť o opatrenia, ktoré zaručia bezpečnosť a upevnia demokraciu.