Jedinečné divadlo na oblohe: Toto sa odohrá už v pondelok

V pondelok 3. júna dôjde na hviezdnej oblohe k jedinečnej udalosti. Ako informuje portál The Guardian, zo Zeme bude v ten deň možné pozorovať naraz 6 planét, ktoré sa zoradia do jednej línie. Merkúr, Mars, Jupiter, Saturn, Neptún a Urán sa teda ocitnú na rovnakej strane slnka.

Ako vysvetľuje profesor Danny Steeghs z University of Warwick (Veľká Británia), udalosť bude možné pozorovať z väčšiny zemegule a dôjde k nej na svitaní. Keďže planéty sa ocitnú blízko východného obzoru, najlepšie pozorovateľné budú pomocou ďalekohľadu, no za ideálnych podmienok na ne dovidíme aj voľným okom.

„Urán a Neptún budú žiariť len slabo, takže na ich pozorovanie bude potrebný ďalekohľad,“ tvrdí Steeghs. Slabšie viditeľné budú aj Jupiter a Merkúr, keďže sa ocitnú v tesnej blízkosti slnka.

Planéty, ktoré sa zoradia do jednej línie, budú dobre pozorovateľné rovnako zo severnej a z južnej pologule. Najvyššie sa ocitne Saturn, pod ním budú nasledovať Neptún, Mars, Urán a Merkúr.

K rovnakému zoradeniu planét dôjde najbližšie zrejme až o stovky rokov; Foto: buradaki/Shutterstock.com

Planéty zotrvajú v jednej rovine počas niekoľkých najbližších dní. Rovnaké zoskupenie sa opäť zoradí do roviny (ale v inom poradí) najskôr opäť v januári a auguste 2025. Vo februári budúceho roka sa zas očakáva podobné zoskupenie až siedmich nebeských telies.

„Počas niekoľkých najbližších rokov dôjde k ďalším podobným situáciám, keďže vonkajšie planéty sa pohybujú pomerne pomaly v porovnaní so Zemou. Ak by sme však čakali na takúto špecifickú konfiguráciu, trvalo by to oveľa dlhšie.“