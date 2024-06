Písal texty Duchoňovi, Patejdlovi či Elánu. Ľuboš Zeman dnes slávi 75. narodeniny

Pre Karola Duchoňa napísal napríklad Čardáš dvoch sŕdc a V slovenských dolinách, pre Věru Špinarovú lýrové Lúčenie, Jana Kociánová úspešne prespievala text Pár nôt a Júlia Hečková zasa Taliansky muzikál.

Skupine Elán napísal Kaskadéra, Tulákov v podchodoch či Zlodeja slnečníc. Zo spolupráce s Vašom Patejdlom sa zrodili hity Nepriznaná, Voňavky dievčat alebo Kamarátka nádej. Stojí aj za textami obľúbených skladieb Roba Grigorava Žuvačka za uchom, Mám tristo mesiacov či Monika. Pre Miroslava Žbirku zasa napísal text piesne Drahá.

Dnes má Ľuboš (Ľubomír) Zeman, textár, básnik, rozhlasový redaktor a novinár, 75 rokov.

Písaniu básní sa začal venovať na strednej škole. Redigoval školský časopis Tma (Tvorba mladých autorov), v ktorom vyšli aj jeho prvé básne o láske. Prvý amatérsky text napísal ako člen kapely Monzún a jeho debutový profesionálny text sa objavil v roku 1970.

„Na konci šesťdesiatych rokov vznikali v garážach, pivniciach a skladoch beatové kapely. Aj na našej Brnianskej ulici v Bratislave vznikla skupina Monzún, v ktorej som začal hrať na bicie. Repertoár tvorili väčšinou prevzaté skladby od skupín Animals, Kinks, Yardbirds a Shadows s Cliffom Richardom. A práve jednu jeho skladbu som otextoval do slovenčiny. Mala názov Daj mi svoje srdce. To bol môj prvý amatérsky textársky pokus. V roku 1969 som ako brigádnik začal pracovať v Československom rozhlase a tam v roku 1970 zhudobnil moju báseň V storočnej aleji džezmen Laco Gerhardt. Vznikol tak prvý slovenský soul a naspieval ho Ľuboš Novotný. A to bol môj prvý profesionálny text,“ spresnil pre TASR dnes už renomovaný textár.

Ľuboš Zeman sa narodil 2. júna 1949 v Bratislave. Jeho rodné meno je Ľubomír, ale aby sa odlíšil od svojho otca, športového novinára, ktorý sa tiež volal Ľubomír, začal v novinárskych a umeleckých textoch používať meno Ľuboš. Je absolventom gymnázia a žurnalistiku vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ktorú ukončil v roku 1983, pričom titul PhDr. získal za prácu o hudobnej publicistike v rozhlase.

Novinárskej či redaktorskej práci sa však venoval od roku 1968, keď začal pracovať v Slovenskom rozhlase (SRo), pričom v roku 1985 sa stal vedúcim redakcie populárnej hudby a neskôr šéfredaktorom Hlavnej redakcie hudobného vysielania. V roku 1991 založil stanicu Rock FM rádio. Po piatich rokoch v Rock FM sa stal riaditeľom marketingu SRo. V rokoch 2005 - 2009 pôsobil v obchodnej televízii TVA. Od roku 2009 je novinárom a umelcom v slobodnom povolaní.

Jeho profesionálne textárske začiatky sa spájajú s Karolom Duchoňom. Je autorom jedného z najväčších domácich hitov V slovenských dolinách, ktorý v roku 1985 nahral práve Duchoň a novú verziu v roku 2007 skupina Desmod. K prvým interpretom, pre ktorých napísal texty patrili aj Jana Kocianová či súrodenci Hečkovci a skupina Taktici.

„V prvom období som písal najmä pre Karola Duchoňa, Janu Kocianovú, Hečkovcov a kapely Prognóza, YPS, Istropolitana, NO - 5 a Taktici. Neskôr pribudla skupina Elán, Beáta Dubasová, Robo Grigorov a Vašo Patejdl. A práve s ním som vytvoril asi najlepšie texty, približne šesťdesiat, medzi ktorými vyniká skladba Nepriznaná,“ uviedol Zeman, ktorého texty použil na svojom albume S pomocí přátel aj Karel Gott, napríklad v skladbe Chci tě.

Drvivú väčšinu textov napísal na konkrétnu hudbu. „Väčšina pop pesničiek na celom svete vzniká otextovaním hudobného podkladu. Takže ani ja som nebol výnimkou. Až po nejakom čase zopár autorov našlo v sebe kreativitu na zhudobňovanie textových predlôh. Druhý v poradí sa vždy trápi viac a treba na to skutočné majstrovstvo. Z tých päťsto textov, ktoré som napísal, vzniklo tak možno päťdesiat,“ vysvetlil skúsený textár.

Ľuboš Zeman je nielen textár, ale aj básnik. Je autorom kníh Trištvrte na jeseň (2001), Plač vo vetre (2010), alebo Malá tichá radosť (2019). Úspešné pesničky s jeho textami vyšli na kompilácii Slávne texty slávnych piesní - Ľuboš Zeman (2009). Počas textárskej kariéry získal deväť Bratislavských lýr a v roku 1975 spolu s Duchoňom ocenenie na svetovom festivale popmusic Yamaha v Tokiu za skladbu Čardáš dvoch sŕdc.

„Teraz si píšem básničky, rád by som ešte vydal piatu knižku. A pár piesňových textov z môjho pera má vo výrobe Robo Grigorov, skupina Elán, kapela Instinct, Janka Andevska a Helena Vondráčková. Čas ukáže, či sa zrodí nový hit,“ priblížil pre TASR básnik a textár Ľuboš Zeman na čom pracoval a pracuje v poslednom období.