Nový predseda Hlasu Šutaj Eštok chce ozdraviť Slovensko

Hlas-SD by mohol zohrať hlavnú úlohu v snahe o ozdravenie Slovenska. Ak budeme spoločnosť živiť konfliktom, výsledkom bude konflikt. Vyhlásil to novozvolený predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok v príhovore na sobotňajšom sneme. Deklaroval zámer udržať stabilitu v strane aj koalícii. Zopakoval, že Hlas-SD trvá na obsadení postu predsedu Národnej rady SR po zvolení Petra Pellegriniho za prezidenta.

„Ak na chvíľu odložíme nabok politické hodnoty, vyvstanú do popredia tie ľudské. A tie nám hovoria veľmi jednoducho: robme v živote, v politike vždy len to, čo je správne,“ apeloval Šutaj Eštok v súvislosti s aktuálnou situáciou. Pokoj podľa jeho slov neznamená prestať bojovať za to, čo je správne. „Žijeme ťažké časy, ale tie nás, paradoxne, môžu aj posilniť.“

Zvolenie za predsedu Hlasu-SD označil za česť a zodpovednosť. Poďakoval sa svojmu predchodcovi. Vyhlásil, že stranu sa bude snažiť viesť „do šírky a veľkosti“, ale aj do hĺbky. Energiu chce využiť na to, aby strana dokázala Slovensko nadchnúť pre spoločný projekt budovania spoločnosti a štátnosti. Podčiarkol hodnoty mieru a pokoja.

Ako prežiť zakladateľa

Šutaj Eštok skonštatoval, že Hlas-SD čaká náročná úloha. „Dostali sme od ľudí za uplynulé štyri roky obrovské množstvo podpory a dôvery. Je teraz len a len na nás, ako túto dôveru budeme splácať a úročiť,“ podčiarkol. Ak má strana prežiť svojho zakladateľa, musí podľa neho postaviť svoju politiku na dlhodobých stabilných základoch.

Za prvý pilier označil vnútornú stabilitu strany. Deklaroval aj záujem o stabilitu vládnej koalície. Predpoklad vidí v dodržiavaní koaličnej zmluvy a napĺňaní vládneho programu. Trvá na tom, že pomery v koalícii sa po prezidentských voľbách nezmenili. Zdôraznil, že Hlas-SD nemá záujem otvárať platnú koaličnú zmluvu a trvá na jej dodržiavaní vrátane legitímneho nároku na post predsedu parlamentu.

Podčiarkol potrebu napĺňania programu strany a práce pre ľudí. „Ako sociálni demokrati budeme robiť všetko preto, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie. Kultúrne vojny nech si riešia ľudia vo svojom súkromí a nech si hodnotovo nastavia život tak, ako im to vyhovuje. Ale úlohou štátu je postarať sa o všetkých,“ uviedol. Za významnú označil dôveru občanov.

Šutaj Eštok poukázal aj na nadchádzajúce eurovoľby, ktoré budú podľa neho aj o tom, či chceme na Slovensku riešiť budúcnosť vo volebných miestnostiach, alebo násilím. Pripomenul atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a náladu v spoločnosti. Slovensko podľa neho potrebuje zmierenie a súdržnosť. Poukázal pritom na politiku opozície, organizovanie protestov a činnosť médií. Apeloval na rešpektovanie výsledkov volieb. „Prejavme svoj politický postoj tam, kde sa prejavovať má: vo volebnej miestnosti,“ apeloval.