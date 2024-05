Letuška prezradila, čo by nikdy nerobila v lietadle ako cestujúca

Bývalá letuška prezradila niekoľko vecí, ktoré by ako cestujúca v leteckej doprave nikdy neurobila. Letuška z USA, ktorá niekoľko rokov pracovala v rôznych leteckých spoločnostiach, sa podelila o niekoľko svojich postrehov a profesionálnych rád.

Vyzuté alebo bosé nohy

Lietadlá nie sú pravidelne hĺbkovo čistené, hovorí bývalá letuška, takže z tohto dôvodu neodporúča chodiť v ponožkách alebo s bosými nohami. Ako uviedla pre Daily Mail: „Do lietadla by som si pribalila žabky. Potom ich môžete jednoducho dať podrážkami k sebe do uzatvárateľného alebo plastového vrecka, ktoré ich udrží mimo ostatných vecí v taške. Žabky sa dajú ľahko umyť. Alternatívou je zabaliť si hotelové papuče a vyhodiť ich v lietadle, keď s nimi skončíte.“

Foto: Achmad_Nur/Shutterstock.com

Výber sedadla v zadnej časti lietadla

Po rokoch práce v lietadlách videla, aké utrpenie spôsobuje dlhé vystupovanie a ľudia v zadnej časti lietadla na to často doplácajú. Z tohto dôvodu hovorí, že by si nikdy nezarezervovala miesto vzadu, najmä ak máte na medzipristátie menej ako hodinu. Ak môžete, vyberte si sedadlá v prednej časti kabíny. Ako dodáva: „Ak ste si nemohli rezervovať miesto, skúste sa spýtať letušky, či nie sú voľné miesta bližšie k prednej časti, ak nie je let obsadený. Ak ste zdvorilí, niekedy vám budú môcť vyhovieť."

Nadmerne veľká príručná batožina

„Mnohí ľudia sa snažia vziať si veľké tašky ako príručnú batožinu, ale to všetkých len zdržuje, pretože väčšie tašky sa ťažšie ukladajú," uviedla bývalá letuška. Preto cestuje len s jednou malou osobnou taškou v kabíne. „Nielenže to odľahčuje môj náklad, ale každá maličkosť pomáha pri bezproblémovom nastupovaní," hovorí.

Káva alebo čaj počas letu

Takmer na všetkých letoch sa podávajú teplé nápoje, ale letuška varuje pred pitím kávy alebo čaju v lietadle. Tvrdí, že nádoby na horúcu vodu sa len zriedkakedy dôkladne čistia a môžu byť živnou pôdou pre baktérie. Namiesto toho odporúča, aby ste počas letu pili len studené nápoje alebo si pred nástupom do lietadla naplnili fľašu horúcim nápojom od predajcu na letisku.

Foto: photosounds/Shutterstock.com

Silný parfum

„Čo môže príjemne voňať vám, nemusí tak príjemne voňať človeku vedľa vás, preto sa snažte vyhnúť používaniu silných parfumov alebo kolínskych, ak môžete," hovorí bývalá letuška. Upozorňuje tiež, že niektorí ľudia môžu trpieť alergiami alebo byť precitlivení na vône. Okrem toho odporúča vyhýbať sa pred letom kari alebo cesnakovým jedlám, pretože „nie každý chce vdychovať zvyšky včerajšej večere". Radí osprchovať sa pred odchodom na letisko a používať jemný dezodorant. „Tí, ktorí majú prístup do salónikov, sa môžu často osviežiť aj v sprchách,“ navrhla bývalá letuška.

Nedostatočná hydratácia

Po dlhých pobytoch v lietadle si bývalá letuška uvedomuje liečivú silu vody. Odporúča vziať si jednu veľkú fľašu čistej vody a popíjať ju počas celého letu. Ako vysvetlila: „Vzduch je suchý a menej okysličený, a preto vás bude bolieť hlava. Z tohto dôvodu bude voda vaším najlepším priateľom. Ak môžete, snažte sa vyhnúť alkoholu a doprajte si starú dobrú vodu. Po príchode do cieľa sa budete cítiť oveľa sviežejšie.“ Ďalším tipom, ktorý odporúča, je vstať a natiahnuť si nohy približne každé dve hodiny.

Ignorovanie bezpečnostných pokynov

Bývalá letuška hovorí, že počas práce v rôznych lietadlách si uvedomila, že je dôležité počúvať bezpečnostné pokyny, pretože usporiadanie sedadiel v lietadlách sa môže veľmi líšiť. „Ďalšia vec, ktorú rada robím, je počítanie radov k únikovým dverám. Ak zhasnú svetlá alebo kabínu zaplní dym, viem, ako ďaleko musím ísť,“ dodala expertka.

Foto: Akimov Igor/Shutterstock.com

Odopínanie bezpečnostného pásu

„Po tom, čo som bola svedkom mnohých nečakaných turbulencií, si počas letu vždy nechávam zapnutý pás," hovorí bývalá letuška. Ak sa plánujete pohybovať po kabíne, mali by ste to robiť vždy s určitým cieľom. „Je naozaj dôležité, aby ste nestáli bezcieľne a neblokovali uličky. Už len samotné postávanie vás môže vystaviť zbytočnému riziku, a ak sa lietadlo začne triasť, vaša hlava môže naraziť do stropu skôr, ako stihnete zareagovať,“ dodala expertka.