Británia: Čína dodáva Rusku bojovú techniku

Shapps uviedol, že spravodajské informácie Británie a USA sú v rozpore s predošlými pokusmi Pekingu prezentovať sa ako aktér s umierňujúcim vplyvom na Moskvu.

„Dnes môžem odhaliť, že máme dôkazy, že Rusko a Čína spolupracujú na bojovej technike, ktorá sa má použiť na Ukrajine,“ povedal Shapps vo vystúpení na Londýnskej konferencii o obrane. Argumentoval v ňom, že NATO a všetci jeho členovia sa musia „zobudiť“ a posilniť výdavky na obranu.

„Americké a britské obranné spravodajstvo môže preukázať, že z Číny teraz prúdi do Ruska a na Ukrajinu smrtiaca pomoc,“ uviedol britský minister.

Vyjadrenie prišlo po tom, ako čínsky prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin tento mesiac na stretnutí v Pekingu, ostro sledovanom v západných metropolách, dôrazne demonštrovali jednotu. Čínsky líder povedal, že konflikt na Ukrajine by mal mať politické riešenie, podrobnosti však neposkytol, hoci ho západné krajiny vyzývali, aby naliehal na Rusko vo veci ukončenia vojny.

Peking je kľúčovým podporovateľom Putina. Moskve naďalej dodáva dôležité komponenty, ktoré potrebuje pre svoje vojnové úsilie, pričom nákupom ruskej ropy a zemného plynu podporuje ruskú ekonomiku, napísala britská tlačová agentúra PA Media.

Americká veľvyslankyňa pri NATO Julianne Smithová predtým v rozhovore pre online noviny Politico uviedla, že Čína stále predáva Rusku napríklad dodávku dronovej technológie či zložky pušného prachu. Čína podľa nej nemôže tvrdiť, že je v prípade konfliktu na Ukrajine úplne neutrálna. „Ak by nedodávali niektoré z týchto komponentov alebo materiálnu podporu, Rusko by sa ocitlo vo veľmi inej situácii a malo by problémy pokračovať v niektorých útočných činoch,“ dodala Smithová.