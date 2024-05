NR SR posunula zákon o Slovenskej televízii a rozhlase do 2. čítania

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa má zmeniť na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR). Riaditeľa by mala voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi Ministerstva kultúry (MK) SR. Vyplýva to z návrhu zákona o STVR, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

Návrh nerozdeľuje jednu verejnoprávnu inštitúciu zabezpečujúcu televízne a rozhlasové vysielanie, no podľa rezortu kultúry vytvára podmienky na samostatný rozvoj Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. „Prináša vyššiu formu flexibility a zavádza nové prvky a kombináciu verejného a súkromného práva do procesu voľby a odvolávania generálneho riaditeľa inštitúcie i kreovania rady STVR,“ ozrejmilo ministerstvo. Zmeny odôvodnilo negatívnymi skúsenosťami vyplývajúcimi z aplikácie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska i porovnania skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí. „Predložený návrh zákona vychádza tiež z podnetov laickej i odbornej verejnosti apelujúcich k bezodkladnému zlepšeniu plnenia základných funkcií verejnej služby s cieľom vyššej objektívnosti vysielania,“ priblížilo ministerstvo. Legislatíva má zmeniť aj názov média. Súčasný podľa rezortu degraduje slovenský národ na región Slovensko. „Namiesto prívlastku 'slovenský', 'slovenská' (aký) označujúci štátotvorný národ je v názve použité územné označenie verejnoprávnych médií Slovenska,“ podotkol. Orgánmi STVR majú byť rada a generálny riaditeľ. Rada by mala mať, tak ako doteraz, deväť členov. Zmeniť sa však má spôsob jej kreovania. Minister kultúry má po novom nominovať štyroch členov rady na základe výberového konania, zvyšných piatich má voliť Národná rada SR na základe návrhu parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Funkčné obdobie člena rady má ostať šesťročné. Rada by mala mať kompetenciu voliť generálneho riaditeľa STVR na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Má mať aj právomoc šéfa, v prípade naplnenia príslušných ustanovení zákona, odvolať. Dňom účinnosti navrhovaného nového zákona má skončiť funkcia súčasného generálneho riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja. Rovnako má s platnosťou nového zákona aj zaniknúť mandát členov súčasnej Rady RTVS. Poradným orgánom rady má byť deväťčlenná etická komisia. Jej úlohou má byť sledovanie dodržiavania štatútu pracovníkov a spolupracovníkov STVR a iných etických princípov. Členov rady má voliť predseda rady na základe nominačného návrhu subjektov zastupujúcich jednotlivé oblasti, ktoré majú mať v etickej komisii zastúpenie. STVR by mala mať tiež povinnosť v televíznom i rozhlasovom vysielaní zaradiť v čase od 23.30 h do 00.30 h štátnu hymnu SR. Legislatíva hovorí aj o prvom kreovaní orgánov STVR, keďže má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia. Zákon v prípade financovania STVR rešpektuje aktuálne platný stav - primárnym zdrojom má byť nárokovateľný príspevok vo výške najmenej 0,12 percenta z HDP. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) návrh zákona skritizovalo. „Ide proti záujmom verejnosti aj proti európskym pravidlám. Jeho schválenie v prvom čítaní je chybou,“ skonštatovalo v stanovisku. Vyzvalo vládu, aby legislatívu stiahla. „Náš politický zápas o záchranu RTVS bude pokračovať a ak to bude potrebné, tak aj podaním na Ústavný súd,“ dodalo.