Bežná chyba pri skladovaní kečupu, ktorá vedie k množeniu ovocných mušiek

Dlhoveký spor o tom, či kečup skladovať v chladničke alebo na polici, vyriešil odborník na bezpečnosť potravín Jabraan Ahmed, ktorý na portáli Express varuje pred chybou, ktorá môže viesť k nepríjemným následkom.

Takto sa na ňom rozmnožia mušky

Foto: Young Swee Ming/Shutterstock.com

Podľa Ahmeda by sme kečup mali skladovať vždy v chladničke.

„Skladovanie kečupu v chladničke mu predlžuje životnosť a zabraňuje rozkladaniu prísad, ku ktorému dochádza pri izbovej teplote. Ak sa kečup počas leta skladuje vonku mimo chladničky, môže to viesť k ukladaniu vajíčok ovocných mušiek alebo k prenosu baktérií priamo na veko.“

Pre mnohých je pochutina skladovaná v chladničke chutnejšia ako keď sa skladuje mimo nej, no ak kečup obľubujete nie príliš studený, jednoducho ho vyberte z chladničky 5 až 10 minút pred podávaním.

Pozor aj na majonézu

Majonéza je ďalšia pochutina, ktorá by sa rovnako mala skladovať v chladničke. V jej prípade by ste ju vôbec nemali vykladať mimo nej, a majonézu, ktorá pri izbovej teplote strávila viac ako dve hodiny, vôbec nejedzte.

Podľa Ahmeda sú ideálnym miestom na skladovanie kečupu a majonézy dvere chladničky.

„Pochutiny, omáčky a nápoje odkladajte do dvier chladničky. Citlivé potraviny ako mlieko a vajcia do nich však nikdy neklaďte, keďže ide o najteplejšiu časť chladničky.“

Podľa experta by sme mliečne výrobky a vajcia mali vždy ukladať do strednej poličky v chladničke, mäso a ryby zas treba odkladať do spodnej poličky v pevne uzatvorenom obale. Zabránime tak pretekaniu krvi a štiav do spodnejších častí.