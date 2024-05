Taliansko: Geologička rozlúštila záhadu pozadia na portréte Mony Lisy

Pozadie portrétu dlhodobo vyvoláva debaty medzi historikmi umenia, pretože môže pomôcť určiť miesto vzniku obrazu. Geologička a odborníčka na taliansku renesanciu Ann Pizzorussoová sa domnieva, že obraz vznikol v meste Lecco na severe Talianska.

Vedkyňa tvrdí, že oblúkový most zachytený na maľbe je most Ponte Azzone Visconti zo 14. storočia. O identite mosta však už v minulosti vzniklo niekoľko teórií, ktoré ho zasadzovali do iných talianskych miest, ako napríklad Arezzo alebo Bobbio.

„Most pre mňa nebol dôležitým aspektom maľby. V iných teóriách bola nesprávna geológia,“ uviedla Pizzorussoová, ktorá zistila, že v meste Lecco sa nachádzajú skalné útvary z vápenca zhodné s útvarmi zachytenými na maľbe.

„Keď sa pozriete na Monu Lisu, uvidíte túto časť rieky Adda a za ňou uvidíte iné jazero dokonale zachytené pod týmito rozoklanými vrchmi,“ poukazuje geologička z miesta možného vzniku maľby.

„(Pizzorussoovej výskum Leonarda) dokonale ilustruje, ako sa veda snúbi s umením. Žiadny historik umenia nie je dostatočne kvalifikovaný na to, aby mohol namietať proti Anninej vedeckej argumentácii. Ostatné teórie sú teraz ako ryby na suchu,“ vyhlásil Michael Daley, výkonný riaditeľ neziskovej organizácie ArtWatch UK, ktorá monitoruje konzerváciu umeleckých diel.