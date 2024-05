Aktívne saldo zahraničného obchodu dosiahlo v marci 577,4 milióna eur

Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov vyviezol v marci 2024 tovar v hodnote 8,7 miliardy eur pri medziročnom poklese o 16,4 %. Najvýznamnejšie sa na ňom podieľal pokles exportu automobilov, ale vysoký medziročný pokles možno odôvodniť aj minuloročnou vysokou marcovou hodnotou vývozu. Hodnota dovozu sa znížila o 16,3 % na 8,2 miliardy eur. Výrazný pokles tak pokračuje už piaty mesiac po sebe. Ovplyvnilo ho najmä zníženie hodnoty dovezených automobilových súčiastok.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo v treťom mesiaci tohto roka medziročný pokles až deväť z nich. Podstatný vplyv na vývoj slovenského vývozu mala najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Tú poznačil totiž najvyšší prepad od septembra 2021. Hodnota vyvezených strojov a prepravných zariadení bola aktuálne medziročne nižšia až o 18,5 %.

Do členských štátov EÚ smerovalo 79,2 % vývozu SR a dovoz z nich tvoril 67,1 %. Vývoz do členských štátov EÚ v marci medziročne klesol o 12,9 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa znížil o 16,7 %. Vývoz do nečlenských krajín EÚ medziročne klesol o 27,5 % a dovoz z týchto krajín bol nižší o 15,5 %.

Za prvé tri mesiace tohto roka sa vývoz medziročne znížil o 6,9 % na 26,1 miliardy eur a dovoz sa znížil o 11,2 % na 24,3 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,8 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka bolo o 1,1 miliardy eur nižšie.

Za január a február 2024 sa podľa spresnených údajov znížil medziročne vývoz o 1,2 % na 17,4 miliardy eur a dovoz sa znížil o 8,4 % na 16,1 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,2 miliardy eur. V rovnakom období minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s deficitom v objeme 59,7 milióna eur.