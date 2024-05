Rozdiel v cenách potravín sa na Slovensku oproti Poľsku zvýšil

Začiatkom apríla boli podľa hnutia ceny na Slovensku vyššie o polovicu, no aktuálne sa rozdiel zvýšil takmer na 65 %. Poslanci hnutia nakupovali 6. mája v rovnakom obchodnom reťazci potraviny od rovnakých výrobcov a na Slovensku zaplatili 75,15 eura, zatiaľ čo v Poľsku 45,63 eura. Informovali o tom na stredajšom brífingu poslanci hnutia Július Jakab a Michal Šipoš.

„Rozdiel oproti minulému mesiacu je zarážajúci a je horší, ako sme predpokladali,“ povedal Jakab. „Po mesiaci sa stalo to, že tie isté potraviny na Slovensku stoja 75 eur, ale tie isté potraviny v Poľsku nestoja 50 eur, ale 45 eur. Poliaci zlacneli, Slováci nezlacneli, a teda Slováci oproti Poliakom nakupujú potraviny už o 65 % drahšie,“ dodal Jakab. Konkrétne párky boli o 160 % drahšie ako v Poľsku, chlieb o 154 %, paradajky nakupujú obyvatelia Slovenska o 224 % drahšie ako Poliaci a mrkvu o 151 %.

Poslanci zdôraznili, že kupovali rovnakú kvalitu aj gramáž od totožných výrobcov, a preto nie je možné rozdiel ceny vysvetliť rozdielnosťou výrobkov. Odlišná je podľa nich iba výška dane z pridanej hodnoty (DPH), no aj po jej odpočítaní by boli výrobky na Slovensku o viac ako polovicu drahšie. Jakab pripomenul, že vláda má kompetencie na to, aby znížila DPH tak, ako majú aj v iných krajinách.

Šipoš dodal, že vláda rezignovala na boj s vysokými cenami potravín, ale aj pohonných látok. Hnutie Slovensko podľa neho plánuje vládnej koalícii pripomínať predvolebné sľuby o lacnejších potravinách pravidelne.