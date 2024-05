Na D1 sa zrazili tri autá a kamión

Na bratislavskej diaľnici D1 pred odbočkou na Gagarinovu ulicu smerom zo Senca sa v utorok ráno na zrazili tri osobné autá s kamiónom. Zelená vlny RTVS na sociálnej sieti priblížila, že nehodu už odstránili a úsek je plne prejazdný. Kolóna sa však pomaly rozbieha a vodiči sa tak zdržia 30 minút.

Kolóna do desiatich minút je na diaľnici D2 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač a na diaľnici D1 v smere Senec - Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka. Na Račianskej ulici v smere do centra si vodiči počkajú do 15 minút.

Stella centrum hlási kolónu do desiatich minút v úseku Mlynská dolina - Patrónka a na ulici Cesta na Senec, a to pred pripojením na Rožňavskú a Vajnorskú ulicu.

Vodiči sa zdržia aj v Rovinke smerom na Bratislavu, v úseku Malinovo - Most pri Bratislave a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji.