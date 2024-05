Na demonštráciu Orbánovho kritika prišli do Debrecína tisíce ľudí

Magyar, ktorý so svojím štábom pricestoval z Budapešti do Debrecína vlakom, účastníkov zhromaždenia požiadal, aby si so sebou vzali iba maďarské vlajky a aby nepropagovali žiadne politické strany.

Magyar je právnikom a niekdajším diplomatom Orbánovej administratívy v Bruseli. Vo februári odstúpil z viacerých funkcií v štátnych podnikoch na protest proti praktikám Orbánovej vlády. Pre verejnosť sa stal známym po vypuknutí aféry okolo amnestie v pedofilnej kauze, pre ktorú vo februári odstúpila maďarská prezidentka Katalin Nováková. V uplynulých mesiacoch zmobilizoval Magyar dva masové protesty proti Orbánovmu režimu.

Maďarská Národná volebná komisia (NVB) 11. apríla zaregistrovala do júnových volieb do Európskeho parlamentu a miestnych samospráv politickú stranu TISZA - Tisztelet és Szabadság Párt (Strana rešpektu a slobody). Jedným z jej kandidátov bude Magyar. TISZA má byť podľa jeho vyjadrenia politickou silou stredu, ktorá sa bude snažiť prekonať desaťročia trvajúci rozkol v spoločnosti a má tiež najbližšie k programu iniciatívy Talpra Magyar! (Hor sa Maďar!), ktorú Magyar založil.

V súvislosti s 20. výročím vstupu Maďarska do Európskej únie Magyar v prejave v Debrecíne podotkol, že Maďari po vstupe dúfali, že v ich krajine sa konečne naplnia dovtedy nesplnené sľuby. Za vlády premiéra Ferenca Gyurcsánya a potom za vládnutia kabinetov Orbána sa však podľa jeho slov z Maďarska stala druhá najchudobnejšia a aj oficiálne najskorumpovanejšia krajina EÚ.

„Kto dá svoj hlas strane TISZA, volí mier, budúcnosť, bezpečnosť a šťastie svojich detí a vnúčat,“ povedal Magyar, ktorý zároveň oznámil, že táto strana bude presadzovať okamžité začatie mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou. „Kto v roku 2024 bude hlasovať za Fidesz, ten bude hlasovať za hrozbu vojny,“ podčiarkol Magyar, ktorý avizoval ďalšiu masovú demonštráciu na 8. júna v Budapešti na Námestí hrdinov. Podľa jeho slov to bude najväčšie masové zhromaždenie Maďarov po zmene režimu.

Orbánov kritik ešte 6. apríla na masovom zhromaždení pred budovou parlamentu v Budapešti vyhlásil, že Fidesz zradil vlastných voličov. „Táto moc nie je kresťanská ani konzervatívna, ale ani buržoázna. To, čo vidíme, je posledný zúfalý pokus vládnucej triedy v bezvýchodiskovej situácii udržať si ukradnuté bohatstvo a moc,“ dodal Magyar.