Koalícia chce odvolať Kolíkovú z postu predsedníčky výboru na kontrolu SIS

Dôvodom je riadenie výboru z jej strany, ale aj vyjadrenia o tajnej službe či podanie podnetu na Generálnu prokuratúru (GP) SR v súvislosti so zmenou štatútu SIS.

„Dôvody na podanie návrhu na odvolanie predsedníčky Márie Kolíkovej sú v zásade tri. To znamená ohrozovanie reputácie spravodajskej služby, ktorá sa v princípe nemôže verejne brániť. Druhé je, že nepostupuje v súlade s uzneseniami samotného kontrolného výboru, a tretie je, že akoby svojím spôsobom blokovala výbor napriek tomu, že ho zvolá,“ skonštatoval poslanec Samuel Migaľ (Hlas-SD). Kritizoval výroky Kolíkovej, že SIS nedostáva všetky informácie, ktoré by mala od zahraničných partnerov. Podľa Migaľa to nie je pravda a vylúčiť to mal aj námestník SIS Pavol Gašpar, ktorý je dočasne poverený riadením služby.

Poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD) ozrejmil, že Kolíková sa obrátila na GP v súvislosti so zmenou štatútu SIS ako predsedníčka výboru. Podotkol však, že výbor k zmene prijal uznesenie, ktorým ho zobral na vedomie. Konala tak podľa neho v rozpore so zákonom a svojvoľne, pričom aj išla proti uzneseniu vlastného výboru. Pýta sa, na čo je teda kolektívny orgán, ktorý prijíma uznesenia, ak sa uznesením napokon neriadi ani predsedníčka výboru.

Kolíková odmieta, že by ohrozovala reputáciu SIS

Kolíková ozrejmila, že v podnete na GP uviedla, že je poslankyňa aj predsedníčka výboru, no z jeho obsahu má byť jasné, že ho nepodávala ako šéfka výboru. Trvá na tom, že zmena štatútu SIS je v rozpore so zákonom. „Mám za to, že momentálne je Pavol Gašpar nezákonne poverený ako námestník SIS jej riadením,“ uviedla. Odmieta tiež, že by ohrozovala reputáciu SIS. Tvrdí, že už skôr upozorňovala na toto riziko práve v súvislosti so spôsobom zmeny vedenia tajnej služby. Informácie o určitej izolácii SIS podľa vlastných slov dostala aj ako predsedníčka výboru.

S návrhom koalície nesúhlasí ani člen výboru za PS Martin Dubéci, označil ho za škandalózny. „Predsedníčka vedie výbor absolútne štandardným spôsobom. Po pokútnom dosadení Pavla Gašpara skrz tajnú zmenu štatútu SIS je toto ďalší krok smerom k autoritárskemu riadeniu spravodajských služieb. Zároveň by som koaličných kolegov chcel upozorniť, aby z rokovania výboru nevynášali informácie, nakoľko tým porušujú zákon,“ uviedol.