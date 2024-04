Premiér: Peniaze z plánu obnovy môžu byť štartom veľkých modernizačných programov

Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok po pracovnom stretnutí s podpredsedom vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívania eurofondov Petrom Kmecom (Hlas-SD). Ako dodal, je to jedinečná príležitosť, ako dostať do obehu 6,4 miliardy eur. So štvrtou žiadosťou o platbu z plánu obnovy sa Slovensko blíži takmer k už polovici alokácie, ktorá je preň určená.

„Je to jedinečná príležitosť dostať do obehu 6,4 miliardy eur v oblastiach, ktoré potrebujeme rozbehnúť. Školstvo, zdravotníctvo, životné prostredie, jednoducho tam, kde peniaze nemáme zo zdrojov štátneho rozpočtu. Tieto peniaze z plánu obnovy môžu byť štartovacím momentom veľkých modernizačných programov na obdobie desiatich rokov, na ktorých sa ešte budeme veľa dohadovať,“ priblížil premiér.

Kmec doplnil, že momentálne prebieha záverečná fáza hodnotenia štvrtej žiadosti o platbu z plánu obnovy. „Momentálne sme v záverečnej fáze hodnotenia štvrtej žiadosti o platbu, kde by Slovensku mali prísť na účet ďalšie prostriedky vo výške takmer jednej miliardy eur. V kumulácii s predchádzajúcimi platbami by sa Slovensko malo dostať na úroveň troch miliárd eur, kde sa už teda blížime k polovici alokácie, ktorá je určená Slovensku v rámci plánu obnovy,“ uviedol.

Spresnil, že v rámci štvrtej žiadosti o platbu sa dolaďuje ešte otázka započítania výdavkových limitov na rok 2024, o ktorej rezort financií intenzívne komunikuje s EK. „Som presvedčený, že štvrtú žiadosť o platbu by sme mali získať v najbližších týždňoch,“ dodal.

Premiér pripomenul aj štvrtkové (25. 4.) stretnutie s podpredsedníčkou Európskej komisie (EK) a eurokomisárkou pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou. Spoločné stretnutie zhodnotil ako dobré a dodal, že požiadal eurokomisárku o racionálny a technický dialóg, nie politický.

Kmec potvrdil, že s EK vedú diskusiu súvisiacu so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a novelizáciou Trestného zákona. „Tu treba povedať, že v rámci plánu obnovy nehrozí zvrátenie akýchkoľvek míľnikov alebo cieľov, pretože otázka ochrany finančných záujmov EÚ je riešená v rámci celého systému štátnej správy a trestnoprávneho poriadku a postupu. Úrad špeciálnej prokuratúry bol iba jedným z článkov ochrany finančných záujmov EÚ a toto sa aj snažíme vysvetľovať EK, že vlastne po zrušení ÚŠP nedochádza k oslabeniu ochrany finančných záujmov,“ doplnil Kmec.