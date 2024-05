ADSS: Úspory v 2. pilieri sa doteraz zhodnotili o necelé dve miliardy eur

Od roku 2015 vyplatili dôchodky v sume viac ako 300 miliónov eur. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).

Počas existencie druhého piliera previedla Sociálna poisťovňa (SP) do DSS príspevky sporiteľov vo výške 13,5 miliardy eur, pričom pri jeho viacerých otvoreniach bolo vrátených 1,1 miliardy eur. DSS tak prijali do správy 12,4 miliardy eur, ktoré na účtoch sporiteľov do konca roka 2023 zhodnotili na takmer 14 miliárd eur.

„V roku 2023 vstúpilo do druhého piliera takmer 95.000 ľudí, čo je, vynímajúc rok vzniku, najviac v novodobej histórii slovenského dôchodkového systému. Presun úspor úspešne pokračuje a viac ako polovica majetku sa už zhodnocuje v indexových fondoch,“ priblížila ADSS s tým, že v druhom pilieri si sporí takmer 70 % pracujúcej populácie Slovenska.

Asociácia tiež vyčíslila, že od vzniku druhého piliera vyplatili DSS dedičstvá v sume 127 miliónov eur a od roku 2015 vyplatili dôchodky za 305 miliónov eur, pričom viac ako 90 % jednorazovou výplatou. Objem vyplácaných dôchodkov pritom každoročne rastie.

„Súčasné nastavenie druhého piliera podporuje výkonnosť a zhodnotenie budúcich dôchodkov. Očakávame doplnenia legislatívnych podmienok pre výplatnú fázu, ale to, čo najviac potrebujú sporitelia, je stabilita a výkonný druhý pilier,“ zhodnotil predseda ADSS Miroslav Kotov.

Podčiarkol, že druhý pilier je neoddeliteľnou súčasťou slovenského dôchodkového systému a s prvým pilierom sa navzájom dopĺňajú. „Všetci pracujúci by mali byť v solidárnom aj v zásluhovom pilieri, čím sa rozkladajú riziká spojené s vyplácaním budúcich dôchodkov. Ľudia budú žiť dlhšie a pracujúcich nebude pribúdať takým tempom, aby si prvý, priebežne platený pilier dokázal udržať dnešnú štedrosť,“ doplnil Kotov.