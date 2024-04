Benátky začali vyberať vstupné od jednodňových turistov, časť miestnych je proti

Cieľom je obmedziť turistický nával, opatrenie však čelí aj kritike, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Jednodňoví návštevníci Benátok si musia kúpiť päťeurové lístky, ktoré im kontrolujú pri vstupných bodoch do mesta. Vo štvrtok predpoludním bolo predaných približne 13.000 lístkov, uviedla kancelária benátskeho starostu.

Lístky je možné zakúpiť na hlavnej železničnej stanici Santa Lucia alebo on-line. Za vstup bez lístka hrozí pokuta od 50 do 300 eur.

Vstupný poplatok je predbežne zavedený počas 29 rušných dní v období od mája do júla. Cieľom je presmerovať záujem jednodňových návštevníkov na menej rušné obdobie.

Výnimku majú okrem viacdňových návštevníkov aj cestujúci, ktorí platia daň z cestovného ruchu, deti do 14 rokov a ďalšie skupiny osôb.

Benátsky starosta Luigi Brugnaro nové opatrenie označila ako „experiment“ a ocenil jeho hladké spustenie. Turistický ruch v meste sa podľa jeho slov musí zmeniť.

Niektorí z obyvateľov však rázne nesúhlasia s opatrením, ktoré podľa nich obmedzuje základné práva slobody pohybu. Neďaleko stanice Santa Lucia vo štvrtok ráno protestovalo približne 300 ľudí.

„Toto nie je múzeum, nie je to chránené ekologické územie, nemali by ste platiť - je to mesto,“ uviedla pre AFP členka jedného združenia miestnych obyvateľov.

Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vlani upozornila, že Benátky sa môže dostať na zoznam ohrozeného svetového dedičstva. Ako dôvod uviedla hromadný cestovný ruch či stúpanie hladiny v Benátskej lagúne, ktorá má spojitosť s klimatickou zmenou.

UNESCO zaradila Benátky na zoznam Svetového dedičstva v roku 1987 pre výnimočnú architektúru. Opakovane varovala, že v meste sa musí lepšie manažovať turizmus.