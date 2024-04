Takáč: Priame platby sa farmárom budú vyplácať aj po 30. júni

„Chcem uistiť celú spoločnosť a aj poľnohospodárov, že priame platby vyplácame a budú sa vyplácať aj po 30. júni, pokiaľ by sa to dovtedy nestihlo. Bohužiaľ, táto téma je dosť politicky zneužívaná. Niektorí opoziční politici tvrdia, že pokiaľ nebudú priame platby vyplatené do 30. júna, tak už sa nevyplatia poľnohospodárom vôbec,“ povedal agrominister.

Informácie o nevyplácaní priamych platieb po júni označil Takáč za nepravdivé a zavádzajúce. „Dávame garanciu asociácii bánk aj Asociácii leasingových spoločností, že budeme vyplácať priame platby aj po 30. júni. My vlastne žiadame, aby sa do 30. septembra prolongovali úvery, ktoré niektorí poľnohospodári majú,“ poznamenal.

„Ako minister pôdohospodárstva budem zasielať list na základe uznesenia vlády jednak asociácii bánk, ale aj Asociácii lízingových spoločností. Mal som s nimi počas uplynulých pár dní niekoľko rokovaní,“ informoval.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) je podľa slov jej predsedu Emila Macha o vývoji vyplatených platieb informovaná na týždennej, resp. dvojtýždennej báze. „Boli sme informovaní, že k dnešnému dňu u priamych platieb sa miera vyplatených platieb blíži k 80 %. Do 10. mája budeme mať vyplatené peniaze za zvieratá. V ekoschémach sme niekde na úrovni medzi 40 až 50 %. Veríme tomu a v podstate nemáme ani inú možnosť, ako očakávať, že do 30. júna budeme s vyplácaním platieb niekde na čísle blížiacom sa k 90 %,“ dodal predseda SPPK.