Vážna nehoda v Košiciach: Autobus sa zrazil s nákladným autom

Päť ľudí utrpelo ľahké zranenia pri pondelkovej zrážke nákladného vozidla s autobusom mestskej hromadnej dopravy (MHD) v košickej mestskej časti Pereš. Pre TASR to uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.

Podľa informácií na sociálnej sieti mal autobus linky číslo 52 z cesty vytlačiť nákladné auto. Viacerí svedkovia opísali situáciu vo facebookovej skupine Dopravný servis KE,KS. Silvia sedela v autobuse so svojím manželom a dvoma deťmi. Z okna autobusu videla, ako sa k nim približuje kamión so zahraničnými evidenčnými značkami, pričom to vyzeralo, že sa pokúša autobus vytlačiť z cesty. Vodič autobusu musel náhle zabrzdiť, čo malo za následok, že cestujúci v autobuse boli odhodení dopredu.

Podľa Silvie mala jedna cestujúca preletieť cez sklo v prednej časti autobusu, ďalšia osoba mala mať poranenú hlavu a viaceré osoby krvácali. Ona sama si pri nehode poranila obidve nohy.

„To bolo niečo nenormálne. To v priebehu sekundy sa to stalo, z ničoho nič. Keby môj manžel nesedí naproti mne, ja som celú tvár mala dolámanú,” uviedla Silvia.



Foto: Facebook.com/Silvi Oli Števkové

Následne všetci cestujúci vyšli z autobusu a k zraneným bola privolaná záchranná služba. Pre cestujúcich pripravený aj náhradný spoj.