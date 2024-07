ŽSR za prvý polrok 2O24 evidujú 42 pokusov o samovraždu na železnici

Vyplýva to z predbežných štatistík Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré poskytol odbor komunikácie ŽSR. Zo štatistík vyplýva, že najvýraznejší nárast prípadov bol medzi rokmi 2021 a 2022. Psychológ Marek Madro zo združenia IPčko povedal, že za to do veľkej miery môžu globálne krízy, s ktorými sa musela vyrovnať aj Slovenská republika.

Za celý minulý rok evidovali ŽSR 77 pokusov. Dokonaných z nich bolo 70. Najvyšší počet pokusov o samovraždu od roku 2015 na železnici zaznamenal správca tratí v roku 2022, až 83. Sedemdesiatsedem ľudí vtedy samovraždu dokonalo. Rok predtým (2021) registrujú železnice 52 pokusov.

Podľa psychológa Madra zo združenia IPčko, ktoré sa zaoberá pomocou v oblasti mentálneho zdravia, tento nárast po roku 2021 spôsobili globálne krízy, s ktorými sa muselo vysporiadať aj Slovensko. Madro pripomenul, že od začiatku pandémie COVID-19 Svetová zdravotnícka organizácia upozorňovala na jej dôsledky týkajúce sa duševného zdravia. „Vyzvala vtedy krajiny, aby prijali preventívne opatrenia, a na zlepšenie starostlivosti o duševné zdravie,“ podotkol.

Zvýšený počet obetí násilia a samovrážd sa podľa neho odzrkadľuje aj na množstve kontaktov, ktoré IPčko dostáva od ľudí v núdzi. Za prvý polrok 2024 registrovala organizácia 82.000 volaní. Za celý rok 2019 to bolo iba 25.000, informoval Madro.

Organizácia pri železničných tratiach umiestnila stovky tabúľ s kontaktmi na krízové linky. Od roku 2020 do roku 2023 prijali operátori viac ako 330 volaní o pomoc priamo z koľajníc. IPčko o tom informovalo vo svojej výročnej štatistickej správe za rok 2023.

Človek s duševnými problémami sa môže obrátiť na krízové linky IPčka. Trom krízovým centrám organizácie zároveň hrozí od septembra pre nedostatok financií zatvorenie. IPčko na tento rok počítalo s viacerými grantovými výzvami, ktoré podľa Madra neboli vyhlásené, ponúkajú menej peňazí či meškajú.