Účastníci pochodu Vrba-Wetzler v sobotu absolvujú záverečný úsek

Po príchode do Žiliny sa stretnú v pamätnej izbe Wetzlera a Vrbu, kde spísali ich správu.

"V sobotu ráno sa účastníci presunú na poľsko-slovenskú hranicu v Zwardoni, kde sa uskutoční spoločné stretnutie pri pamätníku pochodu, vytvorenom slovenským sochárom Ferom Guldanom. V obci Skalité sa spoločne vydáme po náučnej trase venovanej Ondrejovi Čaneckému, ktorý Wetzlera a Vrbu na ich úteku pred prechodom hraníc prichýlil a poskytol pomoc," priblížila Vik.

Dodala, že vo večerných hodinách sa v synagóge v Žiline uskutoční stretnutie pre verejnosť. Súčasťou večera bude koncert židovskej hudby.

Pochod kopíruje zhruba 122 kilometrov dlhú trasu úteku dvoch slovenských židov Rudolfa Vrbu (Waltera Rosenberga) a Alfréda Wetzlera, po ktorej v apríli 1944 ušli z vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau na Slovensko, do obce Skalité. Neskôr pokračovali vlakom do Žiliny. Účastníci pochodu putujú od pondelka (22. 7.) z väčšej časti po území Poľska smerom k hranici so Slovenskom. Trasa pochodu sa opiera o opisy úteku v dvoch knihách samostatne publikovaných Wetzlerom a Vrbom.