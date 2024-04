Demokracia v praxi: Prečo je účasť v eurovoľbách dôležitá

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa v roku 2024 budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna, v rámci celej Európskej únie (EÚ) prebehnú 6. až 9. júna. Volebný víkend sa zakončí v nedeľu, keď zároveň skončí moratórium a začnú sa spočítavať hlasy voličov.

Väčšia mobilizačná kampaň pred eurovoľbami sa začne v posledný aprílový týždeň po poslednom zasadnutí EP v aktuálnej zostave.

Na Slovensku si v roku 2024 prvýkrát volíme 15 poslancov EP, v roku 2019 to bolo o jedného menej, rok predtým len 13. Ministerstvo vnútra eviduje 24 kandidujúcich politických subjektov, z ktorých najznámejšie sú politické strany ako SMER-SD, HLAS-SD, Progresívne Slovensko, SaS, SNS či KDH. Hlasovať je možné len zo Slovenska, voľby zo zahraničia zatiaľ nie sú možné.

Slováci si uvedomujú dôležitosť EÚ

Foto: Belish/Shutterstock.com

Na dôležitosť eurovolieb a vplyv rozhodnutí Európskeho parlamentu na každodenný život Slovákov upozornil seminár Demokracia v praxi: 50 dní do Európskych volieb, ktorý sa konal v piatok 19. apríla v Banskej Bystrici pod záštitou Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.

Na podujatí vystúpil europoslanec Michal Wiezik, ktorý zdôraznil dôležitosť Zelenej dohody EÚ a konceptu Repower EU, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť EÚ čo najväčšiu samostatnosť v oblasti priemyslu a surovín. Pozvaný bol aj Robert Hajšel, ktorý sa však z pracovných dôvodov nezúčastnil.

Tlačoví tajomníci Kancelárie EP na Slovensku Ján Jakubov a Štefan Hudec na seminári pripomenuli výsledky posledného eurobarometra z apríla 2024, ktorý mapoval nálady občanov EÚ počas jari.

Z výsledkov vyplýva, že 80 % občanov EÚ zo Slovenska považuje hlasovanie v eurovoľbách v súčasnej medzinárodnej situácii za ešte dôležitejšie, pričom záujem o eurovoľby u nás vzrástol za posledných 5 rokov o 5 percentuálnych bodov (43 % obyvateľov). Najväčší záujem o voľby už štandardne pozorujeme v mladšej vekovej kategórii 25 až 39 rokov. Mnohých možno prekvapí, že záujem o voľby do EP je na Slovensku podľa aktuálnych prieskumov vyšší ako napríklad v Česku alebo Bulharsku.

Predsedníčka EP Roberta Metsola v reakcii na výsledky prieskumu verejnej mienky uviedla: „Európania si uvedomujú, že vo voľbách ide o veľa a že hlasovanie je v súčasnom geopolitickom kontexte ešte dôležitejšie. Vyzývam našich občanov, aby v blížiacich sa európskych voľbách odovzdali svoj hlas, posilnili tak európsku demokraciu a formovali budúcnosť Európy.“

EÚ ako mierový nástroj

V rámci Únie 73 % obyvateľov vníma vplyv EÚ na svoj bežný život, na Slovensku je toto číslo ešte vyššie – 85 %, pričom až 82 % opýtaných zo Slovenska vníma naše členstvo v EÚ ako prospešné.

Občania v Únii vnímajú ako jej najdôležitejšie priority najmä boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, verejné zdravie, podporu hospodárstva a vytváranie nových pracovných miest, ochranu a bezpečnosť EÚ a opatrenia proti zmene klímy.

Na Slovensku – zrejme aj vplyvom konfliktu na susednej Ukrajine – sa kladie vyšší dôraz najmä na obranu a bezpečnosť, skokanom v rebríčku hlavných priorít je u nás aj poľnohospodárska politika, ktorá zas môže súvisieť s nedávnymi protestmi farmárov. Slováci vnímajú ako jeden z hlavných prínosov Únie aj voľný pohyb v rámci členských krajín.

Záujem o eurovoľby je u nás dlhodobo nízky, no každé voľby dosiaľ potvrdili, že konštantne narastá. Podľa eurobarometra 13 % Slovákov pozná presný termín eurovolieb a 36 % má o nich prehľad, čo je síce menej ako priemer EÚ, no z pohľadu diania na Slovensku to predstavuje nárast o 5 percentuálnych bodov. Trend dokonca naznačuje, že účasť v eurovoľbách by mohla opäť stúpnuť aj v roku 2024.