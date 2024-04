Vo vesmíre dôjde k obrovskej explózii, bude ju možné pozorovať aj zo Zeme

T Coronae Borealis, nazývaná aj Planúca hviezda, je premenná hviezda v súhvezdí Severná koruna vzdialenom 3000 svetelných rokov od našej planéty. To, že je premenná, znamená, že sa skladá z červeného obra a modrobieleho trpaslíka, no a práve táto hviezda sa v roku 2024 postará o jedinečné vesmírne divadlo.

T Coronae Borealis za bežných podmienok nie je pozorovateľná voľným okom zo Zeme, no ešte tento rok dôjde k priblíženiu jej dvoch telies, čo bude mať za následok maximalizovanie ich žiarenia. Vďaka procesu známemu aj ako nova budú obor a trpaslík z diaľky vyzerať ako jedna veľká hviezda.

Bude jasná ako Polárka

Ako uvádza magazín Sky at Night, presný dátum novy nedokážeme určiť, no mala by nastať v priebehu apríla až septembra tohto roku. Keď k tomu dôjde, T Coronae Borealis bude na nočnej oblohe približne rovnako žiarivá ako Polárka. Celý proces by mal trvať niekoľko dní.

K poslednej takejto udalosti došlo pred 78 rokmi v roku 1946, a najbližšie sa zopakuje za ďalších 80 rokov, takže pre väčšinu z nás ide o neopakovateľný moment.

Novu T Coronae Borealis prvýkrát zaznamenal írsky vedec John Birmingham v roku 1866. V súčasnosti sa jej výskumu venuje americký astronóm Sumner Starrfield, ktorý pre agentúru AFP poznamenal, že v Mliečnej dráhe a priľahlých galaxiách dochádza len k desiatim opakovaným novám.

Starrfield ďalej vysvetlil, že k novám vo vesmíre bežne dochádza raz za stotisíc rokov, no tie, pri ktorých zohráva hlavnú rolu starý červený obor a mŕtvy biely trpaslík, sú frekventovanejšie.

Výbuch potrvá len niekoľko sekúnd, následky niekoľko dní

Bielemu trpaslíkovi v premennej hviezde trvá 227 dní, kým obehne červeného obra. Počas tohto procesu sa z červeného obra uvoľňuje hmota, ktorú priťahuje gravitácia bieleho trpaslíka, a približne po 80 rokoch dochádza k takému jej nahromadeniu, že sa hmota na povrchu hviezdy začne zahrievať, čo vedie k termonukleárnej reakcii (výbuchu).

Hoci explózia potrvá len niekoľko sekúnd, svetlo z nej bude pozorovateľné niekoľko dní. Zameria sa naň aj Webbov vesmírny ďalekohľad, no rovnako bude lákadlom aj pre množstvo amatérskych sledovateľov hviezd.