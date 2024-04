Ako pestovať cukety vertikálne: Takto budete mať veľkú úrodu na malom priestore

Cukety sú obľúbené plodiny, ktoré môžu pri svojom raste zaberať veľa miesta kvôli veľkým listom a stonkám. Vedeli ste však, že cukety sa dajú vycvičiť na vertikálny rast, čo je nový spôsob, ako ušetriť miesto a pestovať rastliny na menších plochách?

Prinútiť tieto zvyčajne bujne rastúce rastliny, aby nerástli horizontálne, sa môže zdať zložité, ale dá sa to jednoducho dosiahnuť pomocou dobrej opornej konštrukcie, vyväzovania a strihania. Okrem šetrenia miesta pre iné rastliny môže vertikálne pestovanie pomôcť v boji proti chorobám a škodcom.

Vertikálne pestovanie pomáha predchádzať plesniam, pretože umožňuje lepšiu cirkuláciu vzduchu medzi listami. Umožňuje to tiež včas spozorovať prípadné problémy s chrobákmi. Vo všeobecnosti platí, že chrobáky radi kladú vajíčka pod list, takže budete môcť tieto listy lepšie identifikovať a buď odstrániť celý list, alebo odstrániť vajíčka.

Zdvíhanie plodov z pôdy tiež pomáha zabrániť škodcom v okusovaní cukety a môže podporiť rovnomernejší vývoj rastúcich plodov.

Foto: NICKY1841/Shutterstock.com

Tipy na vertikálne pestovanie cukiet

Rastliny si môžete kúpiť v záhradníctvach, alebo si cukety môžete vypestovať zo semien, a to buď zasadením do interiéru v apríli, alebo výsevom semien do exteriéru v máji. Bez ohľadu na to, či vysádzate mladé rastliny von do záhrady, keď pominie riziko mrazov, alebo priamo vysievate semená, odporúča sa v čase výsadby umiestniť mriežku alebo opornú konštrukciu.

Pri vertikálnom pestovaní cukety vysádzajte aspoň 60 cm od seba. Cuketám sa darí v úrodných a dobre odvodnených typoch pôdy a na slnečnom mieste v záhrade.

Pestovanie cukiet s podperami

Kruhová alebo štvorcová podpera na paradajky je jedným z najlepších spôsobov vertikálneho pestovania cukiet. Zvislá klietka obklopí rastlinu a poskytne jej pevnú oporu. Stačí sadenicu dať do stredu konštrukcie a potom ju zatlačiť do zeme k prvej priečke.

Keď bude cuketa rásť, je vhodné preplietať horné listy cez poschodia konštrukcie. Dbajte na to, aby ste s rastlinou držali krok, keď rastie. Ak to neurobíte, môžete mať problémy s presúvaním listov cez úrovne konštrukcie a stonky sa vám neskôr môžu lámať.

Prerezávanie

Keďže rastlina rýchlo rastie, je veľmi dôležité aj strihanie. Pomôže zabezpečiť nepretržitú cirkuláciu vzduchu, čo pomáha v boji proti hubovým chorobám, ako je napríklad múčnatka. Rastlina počas rastu nepotrebuje všetky listy, preto by ste mali začať odstraňovať spodné listy pod plodmi. Odstrihnutím prebytočného lístia čistými a ostrými nožnicami sa energia presmeruje na tvorbu plodov.

Zber

Pravidelný zber cukety v priebehu vývoja rastliny tiež vedie k nepretržitej produkcii plodov. Odstrihávanie plodov, keď dorastú do dostatočnej veľkosti, tiež zníži hmotnostné zaťaženie popínavej rastliny a vy môžete ľahko získať stály prísun cukiet. Z rastliny môžete zbierať aj cuketové kvety, ktoré môžete konzumovať surové alebo varené.

Ako vysoko rastú cukety?

Cukety pri vertikálnom pestovaní nevyrastú do prílišnej výšky. Je pravdepodobné, že rastlina dosiahne výšku približne 90 až 120 cm v závislosti od odrody. Je vhodné však kúpiť dlhšiu podperu, ktorá sa zatlčie hlbšie do zeme.

Foto: NICKY1841/Shutterstock.com

Je možné pestovať cukety vertikálne v kvetináči?

Cukety sú vhodné na pestovanie v kvetináčoch, no potrebujú veľkú nádobu, do ktorej sa zmestí jej rozsiahly koreňový systém, ideálne aspoň 45 cm hlbokú a 40 cm širokú. Cukety pestované v kvetináčoch možno naučiť rásť vertikálne - môžete použiť kolík alebo oporu v nádobe. Plodiny rastúce v kvetináčoch si vyžadujú viac zalievania a hnojenia ako pri pestovaní rastlín v zemi.

Rovnako ako cukety, aj mnohé odrody letných a zimných tekvíc sa dajú naučiť rásť vertikálne, namiesto toho, aby sa rozrastali horizontálne po pôde a zaberali veľa miesta. Ak plánujete pestovať tekvicu vertikálne, ideálne sú kompaktnejšie druhy letných tekvíc a zimné odrody s menšími plodmi.