Tesco sťahuje z predaja nebezpečnú strukovinu

Obchodný reťazec Tesco sťahuje zo slovenského aj českého trhu nebezpečnú potravinu. Ide o červenú fazuľu privátnej značky Tesco s dátumom minimálnej trvanlivosti do 6.7.2025. Fazuľa pôvodom z Argentíny viac ako štvornásobne prekračuje limit obsahu herbicídu.

Na strukovinu s nadlimitným množstvom herbicídu pôvodne upozornili inšpektori českej Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie (SZPI), ktorí nariadili obchodnému reťazcu Tesco stiahnuť nebezpečnú fazuľu z predaja. Ako uvádza portál Topky , fazuľa bola v predaji aj na Slovensku, kde Tesco pristúpilo k rovnakému kroku.

Foto: szpi.gov.cz

"Z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. vydala rozhodnutie o stiahnutí výrobku TS Červená fazuľa 500 g s dátumom minimálnej trvanlivosti 06. 07. 2025. V prípade, že si zákazníci tieto výrobky zakúpili v ktorejkoľvek z našich predajní, môžu ich priniesť späť, pričom im budú vrátené peniaze, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného bloku," uviedla pre Topky Mária Zerzanová, PR Manager Tesco Stores SR a.s.

Vo fazuli našli nadlimitné množstvo herbicídov

"Širokospektrálna analýza v akreditovanom laboratóriu potvrdila prítomnosť herbicídu haloxyfop v množstve 0,57 miligramu na kilogram v hodnotenej vzorke potraviny. Príslušná legislatíva stanovuje maximálne prípustné množstvo tejto látky na 0,15 mg/kg," uviedol hovorca SZPI Pavel Kopřiva. Limit bol teda prekročený štvornásobne.

"Podľa sprievodnej dokumentácie nevyhovujúca šarža obsahuje 1 344 balení. S kontrolovanou osobou začne Potravinárska inšpekcia správne konanie o uložení pokuty," dodal Kopřiva.

Inšpektori odporúčajú všetkým, ktorí si fazuľu kúpili, aby výrobok nekonzumovali. Zákazníci môžu výrobok vrátiť v ktorejkoľvek predajni Tesco na Slovensku a v Česku a získať späť svoje peniaze.