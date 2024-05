Jerome Powell: Fed sa nechystá zvýšiť úrokové sadzby

Menový výbor (FOMC) v stredu v súlade s očakávaniami ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na takmer 23-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádza od júla 2023. Takisto rozhodol, že od júna spomalí tempo znižovania svojej bilancie.

„V posledných mesiacoch sme nevideli ďalší pokrok v spomaľovaní inflácie smerom k nášmu dvojpercentnému cieľu“ uviedol Powell na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia FOMC. „Je pravdepodobné, že získanie väčšej dôvery,“ že inflácia smeruje k cieľovým 2 %, „bude trvať dlhšie, než sa pôvodne očakávalo.“

Fed v porovnaní so svojim marcovým zasadnutím výrazne zmenil rétoriku. Vtedy signalizoval, že do konca roka trikrát zníži sadzby, pričom sa očakávalo, že uvoľňovanie by sa mohlo začať už v júni. Vzhľadom na pretrvávajúcu zvýšenú infláciu však finančné trhy aktuálne v tomto roku počítajú len s jedným znížením sadzieb, a to v novembri.

Powell v stredu uviedol, že centrálna banka sleduje trh práce, ktorý je však voči vysokým sadzbám zatiaľ odolný . „Sme pripravení reagovať aj na neočakávané oslabenie trhu práce.“ Powell.

Powell vylúčil, že ďalším krokom Fedu na júnovom zasadnutí bude zvýšenie úrokových sadzieb. „Myslím si, že je nepravdepodobné, že ďalším krokom bude zvýšenie úrokových sadzieb.“

Na otázku, čo by sa muselo stať, aby Fed sadzby zvýšil, Powell odpovedal: „Myslím si, že by sme museli vidieť presvedčivé dôkazy o tom, že nastavenie našej menovej politiky nie je dostatočne reštriktívne na to, aby inflácia udržateľne klesala na 2 %. Myslíme si, že to nevidíme.“