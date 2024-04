Sezónne autobusy do Chorvátska začnú jazdiť už od polovice mája

Od 29. mája začne jazdiť aj spoj z Bratislavy do Dubrovníka. V hlavnej letnej sezóne budú linky jazdiť denne. V utorok o tom informovala hovorkyňa FlixBus Martina Čmielová.

Priamy spoj zo Slovenska do chorvátskej Puly, turistického strediska na Istrii, bude od polovice mája jazdiť zo Žiliny päťkrát do týždňa (od štvrtka do pondelka). Z Chorvátska na Slovensko bude jazdiť od piatka do utorka. V hlavnej letnej sezóne, teda od 17. júna do 8. septembra, bude linka v prevádzke denne.

Spoj odvezie dovolenkárov na trase zo Žiliny, so zastávkami v Trenčíne, Trnave, Bratislave a pokračovať bude cez Viedeň, Graz, slovinský Maribor do Záhrebu a cez Rijeku až do Puly. Cena cestovného lístka sa začína na sume takmer 25 eur.

FlixBus koncom mája spustí aj nočný spoj do Chorvátska. Jazdiť bude od 29. mája z Bratislavy do Dubrovníka štyrikrát týždenne, v období od 21. júna do 8. septembra pôjde denne. Nočný spoj bude vyrážať z Bratislavy a cez Viedeň, Graz, Maribor a Záhreb dorazí do Splitu. Pokračovať bude do dovolenkových stredísk Omiš, Baška Voda, Makarská, Podgora, Drvenik, Ploce a Dubrovník. Cena lístku z Bratislavy sa začína od 40 eur.

„Zákazníci sa do svojich obľúbených destinácií dostanú rýchlejšie. Celý deň potom môžu stráviť už pri mori alebo v meste, a tým ušetria za jednu noc ubytovania. Cestovanie v noci je veľmi pohodlné, nočné spoje tiež majú obvykle menej zastávok,“ priblížila Čmielová.

Do Chorvátska sa možno dostať aj vlakom či lietadlom. Vlaky z Bratislavy do Splitu budú jazdiť od mája do októbra trikrát do týždňa. Po novom budú vyrážať z bratislavského Nového Mesta a do Rakúska pôjdu cez Petržalku. Pre uzáveru trate cez Marchegg sa budú autovozne pripájať až vo Viedni. Za lístok na vlak do Chorvátska cestujúci zaplatia od 40 eur. Letecky sa slovenskí dovolenkári dostanú z Bratislavy a Košíc na chorvátsky ostrov Brač.