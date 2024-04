Požiar historickej budovy burzy v Kodani sa podarilo dostať pod kontrolu

Hasiace práce však stále pokračujú, uviedol na popoludňajšej na tlačovej konferencii šéf kodanských záchranárov Jakob Vedsted Andersen. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Približne polovica budovy zo 17. storočia však ľahla popolom, konštatoval Andersen s tým, že nasadených bolo vyše 130 hasičov.

