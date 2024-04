Hlas-SD: Nezdieľame názor Fica o poste šéfa NR SR, koaličná zmluva sa nezmenila

Hlas-SD pripomína, že koalícia sa riadi platnou koaličnou zmluvou, ktorá vychádza z pomerov po parlamentných voľbách. Po prezidentských voľbách sa podľa Hlasu-SD tieto pomery nezmenili. Fico povedal, že pre Slovensko by bolo najlepšie, keby bol predsedom NR SR šéf SNS Andrej Danko.

„Vládna koalícia sa riadi platnou koaličnou zmluvou, ktorá stanovuje rozdelenie zodpovednosti vládnych strán vrátane pozície premiéra,“ uviedlo tlačové oddelenie Hlasu-SD. Zmluva podľa strany vychádza z pomerov v Národnej rade SR po parlamentných voľbách a tieto pomery sa po prezidentských voľbách nijakým spôsobom nezmenili. Hlas-SD zdôraznil, že voľba prezidenta nebola súčasťou koaličnej zmluvy.

Premiér vyhlásil, že „trojička“ v podobe prezidenta a končiaceho šéfa Hlasu-SD Petra Pellegriniho, seba ako premiéra a Danka vo funkcii šéfa NR SR by poukazovala na stabilitu vládnej koalície a pomohlo by to garantovať aj stabilitu Slovenska. Považuje to za svoj politický názor, keďže plne rešpektuje, že post patrí podľa platnej koaličnej zmluvy Hlasu-SD. Preto hovorí o potrebe dohody. Téme nového predsedu NR SR sa koalícia podľa jeho slov bude venovať až o niekoľko týždňov až mesiacov.

Danko v pondelok (8. 4.) hovoril o tom, že SNS je pripravená rokovať o podmienkach fungovania koalície do budúcna, pretože sa po prezidentských voľbách zásadne mení politická mapa.