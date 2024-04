Týmto 7 chybám by ste sa v záhrade rozhodne mali vyhnúť

Záhrada nie je len relax a zaslúžené pochutnanie si na dobrej úrode, ale je to aj práca, ktorá nie je práve najľahšia. Nezáleží na tom, akú veľkú záhradu máte, ale ak sa nedostavili výsledky, aké ste očakávali, možno aj vy robíte niektoré zo základných začiatočníckych chýb. Nemusíte sa ale báť, dnes vám vysvetlíme, ako sa týmto chybám vyhnúť a ako sa o svoju záhradu dobre postarať.

Dbajte na dostatočnú prípravu pôdy

Nedostatočná príprava pôdy je jedna z najčastejších chýb záhradkárov. Pôdu by ste mali pripravovať každý rok pred sadením, taktiež zapracovať do nej kompost, čím jej tiež dodáte mnoho dôležitých látok. Nezabúdajte, že najúrodnejšia je pôda v jej horných vrstvách, takže by ste ju nemali zbytočne zahrabať hlboko.

Taktiež závisí od toho, kde vlastne máte záhradu. Postavili ste práve svoj nový dom? Tak by ste sa o záhradu mali poriadne postarať, lebo nebude v práve najlepšej forme po rokoch toho, ako sa po nej pohybovala ťažká technika či tam stál stavebný materiál. Pôdu budete musieť skultivovať a podobne.

Vyberte si vhodné rastliny a stromy

Možno by ste si chceli na záhrade vypestovať exotický raj, ale v skutočnosti sa mnohým exotickým druhom v našich končinách nebude dariť. Musíte si tak vybrať rastliny, stromy či kríky, ktoré sú vhodné pre naše klimatické podmienky. Taktiež veľmi záleží aj na tom, kde konkrétne ich v záhrade vysadíte. Niektoré druhy potrebujú veľa slnka, iným sa viac darí v tieni. Musíte poznať svoju záhradu a kde v nej panujú aké podmienky. Až podľa toho by ste mali sadiť.

Nepreháňajte to s hnojením

Prihnojovanie je bežnou činnosťou každého záhradkára a v záhrade by ste sa rovno nemali báť narábať aj s hnojivami či kompostom. Dôležité je však vedieť, aké hnojivo sa využíva s ktorými druhmi rastlín. Niektorým vyhovujú zásadité, iným zase kyslé. Musíte tak poznať potreby svojich rastlín a tiež zloženie hnojív, ktoré používate. No a hlavne nerobte tú chybu, že budete používať príliš veľa hnojiva. S hnojivom narábajte decentne, nepreháňajte to. Menej hnojiva vašej záhrade uškodí menej ako prehnojovanie.

Neprelievajte rastliny vo svojej záhrade

Hnojivo nie je tá jediná vec, s ktorou to v záhrade môžete prehnať. Máloktorá rastlina si vyžaduje každodenné zalievanie, takže v bežných podmienkach nemusíte svoju záhradu polievať každý deň. Rôzne rastliny majú tiež rôzne požiadavky na zavlažovanie, takže by ste si mali osvojiť aj to. No a nezabudnite záhradu polievať správne. To znamená, že v teplých letných mesiacoch by ste mali rastliny polievať skoro ráno alebo neskôr večer. Rozhodne nie cez deň počas najväčších horúčav.

Pozor na škodcov a choroby

Možno záhradu dobre pripravíte, pokopete, prihnojíte aj polejete, ale aj tak sú v nej rastliny zničené a úroda žiadna. Prečo? Možno ste podcenili škodcov a choroby. V oboch prípadoch poznáme veľa druhov toho, čo môže vašej záhrade uškodiť. Záhradu tak pravidelnej kontrolujte a keď sa objavia nejaké problémy, ihneď konajte. Môže to byť postrekom či iným spôsobom podľa toho, na aké problémy ste narazili. Nie vždy musíte ísť do obchodu niečo kupovať. Niektoré druhy škodcov odradíte aj domácimi prípravkami či dokonca inými rastlinami, ktoré ich odpudzujú.

Sadiť a presádzať musíte v správnom čase

Nerastú vám rastliny? Nedozreje vám ovocie či zelenina? Možno je to aj tým, že ste ich zasadili či presadili v nesprávnej dobe. Stromy, kríky, rastliny, ovocie aj zelenina – to všetko má vhodnú dobu na sadenie, ktorú by ste mali dodržať. Niektoré druhy si môžete predpestovať v interiéri a neskôr zasadiť. Dbať musíte pritom hlavne na vonkajšie počasie. Rastlinám môžu uškodiť napríklad neskoré mrazy v apríli. Trvalky sa zase sadia na jar alebo na jeseň, čo závisí od druhu. Naštudujte si tak, kedy je najlepšie sadiť to, na čo sa chystáte.

Nezabudnite správne mulčovať

Trávnik aj záhony potrebujú mulčovanie. Bez neho síce prežijú, ale správnym mulčovaním im dokážete veľmi pomôcť v zdravom raste. Mulčovanie organickými materiálmi je skvelé, pretože zadržiava vodu v pôde a navyše pôdu vyživuje. Trávnik môžete mulčovať tak, že odstránite asi jednu tretinu dĺžky trávy. To pomôže jeho zdraviu a regenerácii, navyše môže zabrániť burinám v uchytení sa. Okrasné záhony a aj iné môžete ochrániť mulčovacím materiálom, ktorý pomôže zadržať vodu a potlačí rast burín. K väčším rastlinám sa hodia väčšie kusy kôry, k menším zase menšie. Mulčovací materiál by ste mali na záhradu dopĺňať pravidelne na jar. Ak je to nutné, priebežne môžete rozumne dopĺňať.