Taraba: Dôvodov na odvolanie riaditeľa SHMÚ je množstvo

Ide predovšetkým o zlý manažment riadenia inštitúcie, osobitne v oblasti manažovania IT projektov. Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) s tým, že ho odvolal v súlade so zákonom.

„To, že sme na odvolanie riaditeľa SHMÚ použili zákon prijatý vládou Igora Matoviča, ktorý formálne udáva možnosť odvolávať bez udania dôvodu, neznamená, že na odvolanie neexistujú dôvody. Tých dôvodov v prípade bývalého riaditeľa Benka je veľké množstvo,“ povedal Taraba. Doplnil, že inštitúcia prejde hĺbkovým auditom. Bude tiež konať v oblasti prešetrenia viacerých podnetov.

Ministerstvo životného prostredia plánuje na pozíciu generálneho riaditeľa SHMÚ vyhlásiť riadne výberové konanie.