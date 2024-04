Facebook zavádza novinku, na ktorú mnohí čakali

Spoločnosť Meta ohlásila zmenu vo vizuálnom prevedení svojej sociálnej siete Facebook. Ako prví sa jej v najbližších týždňoch dočkajú používatelia mobilov s operačným systémom Android a iOS v USA a Kanade, no v priebehu niekoľkých mesiacov by sa mala dostať aj do zvyšku sveta.

Meta v príspevku na svojom blogu informuje, že na Facebooku bude po novom možné pozerať všetky videá vo vertikálnom formáte roztiahnutom na celú obrazovku zariadenia. Takéto zobrazenie už funguje na konkurenčnom TikToku, ale aj v rámci Reels na Facebooku.

„Na Facebooku spúšťame aktualizovaný video prehliadač na celú obrazovku s konzistentným dizajnom pre videá so všetkými dĺžkami – či už ide o Reels, dlhšie videá alebo videá nahrávané naživo.“

Nové funkcie

Ako ďalej informuje Meta, nový prehrávač bude disponovať niekoľkými novými funkciami, vrátane možnosti posunúť prstom dlhšie video na požadovaný čas prehrávania, či ťuknutím na obrazovku preskočiť vpred alebo dozadu o 10 sekúnd.

Nové zobrazenie tiež sľubuje relevantnejšiu ponuku videí na pozretie, ktoré budú viac reflektovať na záujmy používateľov.

Používatelia mobilnej aplikácie Facebook v nej v súčasnosti môžu pozerať aj horizontálne videá alebo videá prehrávané priamo na nástenke. Po novom sa všetky videá budú prehrávať vo vertikálnom rozložení, no používatelia budú mať možnosť zvoliť si aj pozeranie na výšku, a to aj v prípade, že pôjde o video pôvodne orientované na šírku.

„V aktualizovanom video prehrávači na celú obrazovku nájdete aj kvalitnejšie odporúčania videí vo všetkých dĺžkach, ktoré vám ponúkneme na základe vašich záujmov. Môžeme vám napríklad ponúknuť Reel s inšpiráciou na rýchly, každodenný mejkap, alebo dlhšie video s tipmi na renováciu domu od skúsených kutilov.“

Do popredia potlačí Reels

Meta zároveň reaguje na zvyšujúci sa dopyt po videách vo forme Reels. Ako píše v blogu, na Facebooku sa naďalej budú dať zverejňovať videá vo všetkých formátoch, no používateľom sa v rámci odporúčaní budú zobrazovať primárne Reels.

Podľa spoločnosti tvorcovia obsahu môžu využiť nové vylepšenia na oslovenie publika, ku ktorému sa ich obsah zatiaľ nedostal.