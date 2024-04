Toto musíte pred smrťou urobiť so svojimi dátami

Smrť postretne každého z nás a v živote nastane určitý bod, kedy sa ňou už bude nutné zaoberať. Nemyslíme tým nejaké metafyzické či podobné hľadisko, ale jednoduchý praktický pohľad. Časť ľudí zanecháva závet, aby rozhodli o tom, ako po ich smrti naložiť s majetkom. Existujú právne procesy k tomu, ako postupovať po niekoho smrti. Ale zamýšľali ste sa niekedy nad tým, že by ste na takúto eventualitu mali pripraviť aj svoje dáta?

O aké dáta vôbec ide? Je toho veľa a zároveň musíte brať do úvahy aj to, že s každou časťou týchto dát by ste mali narábať trochu inak. Niekomu je potrebné nechať prístup k veciam ako telefónne čísla či fotky, rovnako by ste mali zabezpečiť to, aby sa po vašej smrti vaši blízki dokázali dostať k účtom, napríklad aj pre prípad platby za hypotéku.

Zanechajte svoje heslá

Aké by teda mali byť vaše kroky? Mali by ste svojim blízkym zanechať svoje heslá. Ale pozor, nezanechávajte ich v závete. Tam totiž môže nahliadnuť viacero ľudí a nie iba tí, ktorým sú určené. Čo by ste teda mali robiť? Je to jednoduché. Úplne postačí, ak by ste dôležité prihlasovacie mená a heslá zapísali na papier, umiestnite ho na bezpečné miesto a to uveďte napríklad práve v závete. Prípadne môžete využiť nejakú aplikáciu na spravovanie hesiel, kde dáte prístup aj niekomu blízkemu.

Foto: Song_about_summer/Shutterstock.com

Taktiež je dôležité to, aby ste určili, kto bude mať k týmto heslám prístup. To môžete jednoducho uviesť v rámci závetu a následne daná osoba už dostane prístup k nim podľa toho, ako sa v závete sami rozhodnete.

Pomôžte si aj možnosťami technológií

Dnes už to nemusí byť len o takýchto „analógových“ riešeniach. Samozrejme, v mnohých prípadoch je to najideálnejšie a pre prístup napríklad k Internet bankingu je najlepšie zanechať prihlasovacie údaje. Ale pre iné veci je vhodné využiť možnosti, ktoré nám ponúkajú súčasné technológie. Napríklad sociálne siete umožňujú zanechať kontakt pre niekoho, kto sa môže starať o váš účet po vašej smrti.

V rámci Apple produktov môžete vytvoriť kontaktnú osobu pre pozostalosť. To je vami určený človek, ktorý po vašej smrti získa prístup k dátam na vašom účte Apple. Pridanie kontaktnej osoby je najjednoduchší a najbezpečnejší spôsob, ako zaistiť, aby sa k dátam na vašom účte Apple dostal po vašej smrti niekto, komu dôverujete. Medzi takéto dáta patria fotky, správy, poznámky, súbory, stiahnuté aplikácie, zálohy zariadenia a ďalšie. Môže to byť ktokoľvek, koho si vyberiete a má viac ako 13 rokov. Nastavenie taktiež nie je zložité.