Tieto chyby robia majitelia psov najčastejšie a ani si to neuvedomujú

Pes je najobľúbenejšie domáce zviera na Slovensku a odhaduje sa, že takmer 40% ľudí má psa. Je tak populárnejší ako mačka a ľudia si na psoch necenia len to, že sú to skvelí spoločníci, ale aj to, že sa o nich vedia jednoducho postarať. Ukazuje sa však, že veľká časť majiteľov psov nechtiac robí veci, ktoré ich miláčikom neprospievajú. Odborník na psie správanie Will Atherton odhalil dve hlavné veci, ktoré nechtiac robíte zle so svojím domácim miláčikom.

Will Atherton je britský odborník na správanie psov a je veľmi aktívny na sociálnej sieti TikTok, kde zverejňuje videá zo svojej práce. Najnovšie sa zameral dve veci, ktoré majitelia psov často robia, ale vznikajú tak problémy v správaní ich miláčikov.

Nenechávajte psom misku s jedlom po celý deň

Podľa Willa, ak necháte jedlo pre svojho psa celý deň v miske, namiesto toho, aby ste mu ho poskytovali v určitom čase určenom na jedenie, robíte si medvediu službu, pretože váš domáci miláčik si nebude spájať čas kŕmenia s vami.

"Nielenže prichádzate o obrovskú príležitosť pomôcť si pri výcviku vášho psa, ale prichádzate aj o obrovskú príležitosť vybudovať si so psom vzťah, v ktorom všetky najlepšie veci v živote prichádzajú cez vás," vysvetlil Will k tomuto problému. Ďalej hovorí, aby ste svojmu psovi dávali misku s jedlom len v určitých časoch a vždy pravidelne.

Neposilňujte separačnú úzkosť svojho psa

Ďalším problémom je správanie, ktorého sa dopúšťajú mnohí v dobrej viere, že si budujú lepší vzťah so svojím psom, ale v skutočnosti to má na jeho správanie negatívne dopady.

Možno aj vy totiž robíte scény z toho, keď svojho psa opúšťate, prípadne keď sa k nemu vraciate. Toto by ste však rozhodne nemali robiť, pretože to len posilňuje ich úzkosť z odlúčenia, keď ste od nich preč.

Will Atherton radí, aby ste odchádzali a vracali sa domov pokojne a potichu. Prestaňte svojho psa tak vzrušovať, hovoriť mu, že všetko bude v poriadku a podobne. Jednoducho odíďte bez podobnej scény. Keď sa vrátite domov, nehovorte svojmu psovi, ako veľmi vám chýbal. Práve takýmto správaním len prehlbujete separačnú úzkosť.