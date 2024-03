Predajca jazdených áut: Za tieto štyri značky dám ruku do ohňa

Americký predajca jazdených áut a majiteľ spoločnosti Competition Cars and Classics, ktorý na TikToku vystupuje len ako Kenny, sa v jednom zo svojich videí zverejnených na tejto sociálnej sieti podelil o svoj pohľad na najlepšie značky jazdených vozidiel.

Podľa Kennyho si to najlepšie kúpite, ak pri jazdených vozidlách investujete do Hondy, Toyoty, Mazdy alebo Subaru. Skúsenejší vodiči si môžu všimnúť, že tieto značky majú jednu vec spoločnú – všetky pochádzajú z Japonska.

Podľa predajcu sú tieto značky spoľahlivé a nie prehnane drahé.

„Akurát mám na predaj Hondu Civic z roku 2012 s 257 tisíc najazdenými kilometrami, a to auto by som prevetral z jedného konca krajiny na druhý. Beží a jazdí perfektne.“

Kenny má odporúčanie aj pre priaznivcov luxusnejších modelov. Podľa neho sa v tomto prípade oplatí siahnuť po odnoži Toyoty Lexuse, no s vyššou triedou Hondy Acurou by to už neskúšal.

Aj pri overených značkách hrozia problémy

Foto: Standret/Shutterstock.com

Predajca ďalej upozorňuje, že aj pri kúpe osvedčených a spoľahlivých jazdených áut si treba dať pozor. Toyota totiž niekoľko rokov riešila kauzu s tesnením drieku ventilov na motore, problémy so spaľovaním oleja, či poruchovú prevodovku. Toyota sa však aj napriek tomu podľa neho oplatí.

Niektoré modely Mazdy sú zas známe poruchami na riadiacej jednotky prevodovky, no tie sa dajú lacno opraviť.

V prípade Subaru musia vodiči zvážiť možnú investíciu do tesnenia hlavy motora, rozvodového remeňa a chladiaceho čerpadla, no po týchto opravách vozidlo poslúži majiteľovi ešte niekoľko rokov.