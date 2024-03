Na čo sú dobré nálepky na ovocí a zelenine? Toto ste o nich nevedeli

Ak nakupujete ovocie a zeleninu v obchodoch, určite ste sa stretli s malými nálepkami, ktoré sa na nich nachádzajú. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, čo vlastne znamenajú a na čo vlastne slúžia? Pritom majú aj možnosti využitia, o ktorých ste určite netušili. Dnes sa pozrieme práve na tieto známe nálepky, ktorým však málokto venuje pozornosť.

Čo znamenajú nálepky na ovocí a zelenine?

Aký je vlastne význam týchto nálepiek? Pomáhajú vám ako zákazníkom, ale aj zamestnancov obchodov v identifikovaní ovocia a zeleniny. Napríklad vtedy, keď si sami nevážite ovocie a zeleninu, ale váži vám ich pracovník na pokladni. Vtedy podľa nálepky bude vedieť, čo si to vlastne kupujete. Napríklad pri mnohých odrodách jabĺk môže byť náročné ich rozpoznať podľa vzhľadu, avšak s týmito kódmi to nepredstavuje problém. V obchodoch ich môžu zamestnanci rozlíšiť vďaka PLU (price look-up) kódom. Tie vám dokonca prezradia aj to, či je to konvenčná potravina, či nebola prihnojovaná umelými hnojivami, prípadne aj to, či nejde o GMO.

Foto: Nicole Kandi/Shutterstock.com

Takže ak chcete o ovocí či zelenine, ktoré si kupujete, vedieť viac, pozrite si význam čísel v daných kódoch. Tieto nálepky však obsahujú aj úplne základné informácie, ako je napríklad značka. Už na pohľad tak budete vedieť, kto stojí za tým, čo si hádžete do košíka.

Z čoho sú tieto nálepky?

Tieto nálepky musia byť odolné. Ovocie a zelenina až na váš stôl neraz cestujú cez poriadny kus sveta a nálepka to všetko musí vydržať bez ohľadu na podmienky – teplo, vlhko, voda, trenie a tak ďalej. Jednoducho nálepka to musí všetko vydržať, až kým sa nedostane ku vám domov. Navyše musia nálepky vydržať aj na všetkých druhoch ovocia a zeleniny bez ohľadu na povrch. Väčšinou obsahujú papier, potravinársky atrament a potravinárske lepidlo vyrobené zo syntetických polymérov alebo prírodných produktov. Znamená to však, že väčšinou nebývajú kompostovateľné.

Foto: Sodel Vladyslav/Shutterstock.com

Nálepky si všímame hlavne vtedy, keď si ideme ovocie či zeleninu umyť a očistiť. Vtedy ich strhneme a hádžeme do koša. Čo sa ale stane, ak na to zabudnete a nechtiac nálepku prehltnete? Na základe vyššie uvedeného ste si už asi domysleli, že sa vám nič zlé nestane a nemali by sa prejaviť žiadne zdravotné problémy. Avšak to sa predpokladá len v prípadoch, že nálepku zjete ojedinele a nechtiac. Takže si dajte pozor, aby ste ich nejedli častejšie.

Pri paradajkách môžu nálepky pomôcť s ochranou pred hnilobou

Chutné a šťavnaté paradajky sú tiež dobre známe týmito nálepkami, ale vedeli ste, že vám môžu dokonca pomôcť? Paradajky sú totiž náchylné na hnilobu či plesnenie, ak majú poškodenú šupku. Pokaziť sa ale môžu aj od miesta, kde bola stopka. Ak chcete udržať paradajky dlhšie zdravé, jednoducho poškodené miesto prelepte nálepkou. To isté platí aj pre zelené miesto, kde bola stopka. Nálepkou totiž obmedzíte prístup vzduchu na tieto miesta a vďaka tomu ich ochránite pred pokazením a predĺžite ich životnosť.