Erik Tomáš: Príspevky zamestnávateľom pomôžu zamestnať nepracujúcich

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR za KDH Martina Holečková tvrdí, že by od projektu očakávala nadstavbu, aby ľudia po jeho skončení nezostali ďalej nezamestnaní.

„Program musíme teraz spustiť, pretože je potrebné, aby eurofondy boli čerpané. Je tam mnoho skvelých aktivít, napríklad, že umiestnime mladého človeka k zamestnávateľovi, pričom bude stále uchádzačom o zamestnanie, ale už bude pôsobiť na samotnom pracovisku a pokiaľ si ho zamestnávateľ osvojí, už si ho aj nechá,“ priblížil Tomáš.

Ako ďalší príklad uviedol program pre živnostníkov, v rámci ktorého uchádzač dostane jednorazový príspevok z eurofondov do výšky 8000 eur. Predtým mu však podľa neho má byť poskytnuté odborné poradenstvo a on musí prísť s reálnym podnikateľským zámerom.

Holečková uviedla, že problémom je najmä dlhodobá nezamestnanosť. „Pre mňa je kľúčové pri využívaní týchto eurofondov, aby to bolo zmysluplné. Očakávala by som nadstavbu, aby sme napríklad aktivačné práce dokázali posunúť ďalej. Aby sa s tými ľuďmi viac pracovalo, aby sme s nimi neskončili po skončení projektu. Aby sa počas toho, ako aktivačnú prácu vykonávajú dovzdelávali, aby sa následne mohli niekde zamestnať,“ objasnila poslankyňa.

Tomáš následne avizoval projekt Právo na prvé zamestnanie, ktorý bude určený pre čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl. „Opäť dostane zamestnávateľ veľký príspevok na ich mzdu, pokiaľ ho zamestná po škole. Potom bude podmienka udržania tohto zamestnanca,“ dodal s tým, že sa bude týkať aj študentov v zahraničí po tom, ako prídu späť na Slovensko.

K 13. dôchodku a rodičovskému dôchodku Tomáš uviedol, že budú vyplatené oba. Rodičovský dôchodok by mal podľa neho zostať zachovaný, avšak mal by byť nahradený iným riešením, keďže je nespravodlivý voči bezdetným alebo rodičom s ťažko zdravotne postihnutými deťmi. „Spočívalo by v tom, že by sme sa na tie roky, kým boli na rodičovskej dovolenke, pozerali tak, ako keby riadne pracovali,“ objasnil.

Holečková súhlasí s tým, že by ženy nemali byť trestané za materské dovolenky nižšími dôchodkami. „My sme návrh pána ministra nevideli, môžeme sa o tom rozprávať, ale rodičovský dôchodok je pre nás dôležitý. Vidíme ho ako medzigeneračnú spoluprácu,“ dodala.