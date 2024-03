Erik Tomáš: Predložíme návrh, aby bola minimálna mzda 60 % priemernej

V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to avizoval minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). V súčasnosti je automat nastavený na úrovni 57 % priemernej mzdy.

„Musíme z pozície štátu urobiť niečo, aby sa mzdy zvyšovali. Štát má málo pák, jednou z nich je tlak na minimálnu mzdu,“ priblížil Tomáš. Na základe nových pravidiel by podľa aktuálnych odhadov mohla minimálna mzda v roku 2026 dosiahnuť 920 eur a v roku 2027 sa už bude blížiť k hranici 1000 eur.

Ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu nie je podľa ministra až tak veľa a nerobí to ani „vrásky“ zamestnávateľom, s ktorými chce o téme diskutovať na tripartite. „Možno viac budú vyvolávať otázky príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a víkendov, ktoré sú napojené na minimálnu mzdu. Ale my tam nemienime uhnúť. Myslíme si, že človek, ktorý pracuje v neštandardných časoch, by mal mať aj nadštandardné príplatky,“ argumentoval Tomáš.

Opozičný poslanec Štefan Kišš (PS) upozornil, že nejde o peniaze, ktoré by išli zo štátneho rozpočtu, ale musia ich zaplatiť zamestnávatelia. V niektorých prípadoch sa tak môže stať, že sa kvôli relatívne vysokej minimálnej mzde niektoré pracovné miesta nevytvoria. Dôležité je preto situáciu analyzovať a uistiť sa, že k takémuto efektu nedôjde.

„V takom prípade sa nedá povedať, že by to bolo nejaké zlé opatrenie. Je pravda, že u nás je nastavený automat relatívne vysoký v porovnaní s inými krajinami. Ale zdôrazňujem, stačilo by sa uistiť, že nedôjde k tej negatívnej časti. Samotný fakt, že to tlačí na vyššie mzdy, je vítaný,“ doplnil Kišš.

V súvislosti s nedostatkom pracovnej sily na Slovensku minister práce avizoval prípravu legislatívy, ktorá by uľahčila proces prijímania pracovníkov z tretích krajín. „Ale treba povedať, že z takých krajín, ktoré si bude Slovensko vyberať, s ktorými má dobré skúsenosti,“ zdôraznil. Nová právna úprava by mala byť pripravená do leta. Súčasťou pravidiel už v súčasnosti je a aj do budúcnosti bude, že nemôže dôjsť k znevýhodneniu slovenských pracovníkov na úkor lacnejšej pracovnej sily zo zahraničia, podčiarkol Tomáš.