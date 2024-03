Vučič: Svet čelí dvom scenárom - tretia svetová vojna alebo prímerie na Ukrajine

Vučič na spoločnej tlačovej konferencii s ministerským predsedom nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko Markusom Söderom v Belehrade povedal, že to bola jedna z tém ich stretnutia.

„Jedným scenárom je, že Západ bude smerovať k totálnemu konfliktu s Ruskom, pretože zastaviť ruskú armádu na zemi nie je celkom jednoduchá záležitosť, a druhým scenárom je, že sa s pomocou USA a Číny uzavrie nejaké dlhodobé prímerie, ak nie trvalý mier, čo by bolo pre svet obrovskou úľavou,“ odpovedal Vučič novinárom na otázku, či si myslí, že svet je na pokraji tretej svetovej vojny.

Smerovanie ku konfliktu by nikomu neprospelo, povedal Vučič a poznamenal, že nový globálny konflikt by sa určite dotkol aj Srbska.

„V každom prípade by nás to ovplyvnilo z bezpečnostného, hospodárskeho i politického hľadiska. Musíme byť pripravení na jedno alebo druhé riešenie, pričom zrýchleným tempom sa blížime k jednému alebo druhému. Do sto dní budeme vedieť, ktoré z nich to bude,“ usudzuje srbský prezident.