Video: Toto mohlo skončiť tragicky. Kamera zachytila neuveriteľnú nehodu

Na sociálnej sieti sa rozšírili zábery, ktoré rozprúdili debatu o správaní vodičov na slovenských cestách. Kamera v aute zachytila nehodu, ku ktorej došlo v piatok na ceste medzi Starou Ľubovňou a obcou Hniezdne. Zábery zverejnil vo facebookovej skupine Dopravný servis - okres PP, KK, SN vodič Tibor.

Uverejnil používateľ Tibor Novák Piatok 8. marca 2024

Vo videách je vidieť, ako Tiborove vozidlo obieha žltá dodávka. Vodič dodávky ostáva v ľavom pruhu a chce predísť aj osobné auto pred ním, no vtom chce rovnaký manéver urobiť aj vodič pred dodávkou a náhle sa presunie do ľavého pruhu. Vodič dodávky stihol strhnúť volant a nasmeroval vozidlo mimo cesty do trávy.

Uverejnil používateľ Tibor Novák Piatok 8. marca 2024

Podľa autora videa vodič osobného auta po incidente vôbec nezastavil a pokračoval v jazde. Tibor zábery zo svojej kamery postúpil privolanej policajnej hliadke a prípad rieši polícia „Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni sa uvedenou udalosťou v cestnej premávke zo dňa 08.03.2024 zaoberá a vykonáva objasňovanie priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ uviedla pre portál Prešovak hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Viacerí komentujúci pod videom uviedli, že daný úsek je nebezpečný a niektorí vodiči na tejto ceste jazdia rýchlo a nebezpečne. „Na tej rovinke, keby som nebola v aute so skúseným vodičom, tak už minimálne desaťkrát nie som medzi živými. Niektorí si to mýlia s pretekárskou dráhou,“ uviedla používateľka Tatiana. Ján uviedol, že podobný incident sa pred dvoma mesiacmi stal jeho bratovi.