Obrovský prešľap Madonny na pódiu: Toto kričala po vozíčkarovi

Speváčka Madonna, ktorá momentálne koncertuje v Spojených štátoch v rámci turné Celebration Tour, sa počas jedného koncertu dopustila nemiestneho kroku.

Fanúšikovia ju totiž natočili pri tom, ako nevhodne oslovila jedného návštevníka v publiku. „Prečo tam sedíš,“ spýtala sa speváčka diváka na invalidnom vozíku. Madonna si ho pravdepodobne nevšimla.

Keď sa fanúšik nepostavil, speváčka pristúpila bližšie k nemu, keď vtom si všimla, že má pod sebou vozík. Následne sa ospravedlnila: „Aha, okej. Politicky nekorektné. Mrzí ma to. Som rada, že ste prišli.“

Madonna questions fan for sitting down during her show then finds out they're on a wheelchair:



