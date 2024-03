Prečo na začiatok supermarketov vždy umiestňujú ovocie a zeleninu?

Väčšina supermarketov po celom svete je usporiadaných tak, že musíte prejsť celý obchod, kým nájdete produkt, po ktorý ste prišli. Nie je však náhoda, že sekcia s čerstvým ovocím a zeleninou sa nachádza vždy na začiatku.

Študent architektúrneho dizajnu na Pratt Institute v New Yorku Reeves Connelly na TikToku zverejnil video, v ktorom vysvetlil, že za usporiadaním regálov v obchodoch sa skrýva množstvo psychologických a marketingových trikov.

Ovocie vpredu, mlieko a vajcia na konci

„Potraviny umiestňujú čerstvé výrobky hneď na začiatok, aby ste z nich vybrali, a potom mali menší pocit viny, keď si budete vyberať z nezdravších polotovarov,“ vysvetľuje Connelly.

Výrobky, ktoré majú malú trvanlivosť, no patria k základným položkám v kuchyni, ako sú mlieko, maslo a vajcia, sa často umiestňujú do zadných častí obchodu. Aj na to má Connelly vysvetlenie.

„Možno ste si všimli, že základné potraviny ako mlieko a vajcia sú zámerne umiestnené až na konci obchodu, takže cestou k nim musíte prejsť okolo všetkých ďalších tovarov. Boky uličiek sú pritom lemované nezdravými výrobkami ako sladkosti a malinovky,“ tvrdí študent.

Dizajnéri pri plánovaní rozmiestnenia produktov v regáloch myslia aj na mladistvých zákazníkov. „Peniaze z vás získavajú aj tak, že najsladšie cereálie umiestňujú na úroveň zraku detí, ktoré na ne dosiahnu lepšie ako na zdravšie možnosti,“ dodal Connelly.

Regály s tovarom sa nachádzajú aj priamo pri pokladniach z podobného dôvodu – aby vás aj pri obchode lákali niečo si vybrať.

Ak ste pri návšteve supermarketu niekedy mali pocit, že ste sa v ňom stratili, podľa Connellyho je celkom možné, že sa to naozaj stalo. Obchody sú totiž zámerne stavané ako bludisko.

„Dobre vnímajú, kedy ich taktika stráca efektívnosť a kedy ste si po viacerých návštevách už zvykli na to, kde sa čo nachádza. Preto pravidelne premiestňujú výrobky v regáloch, aby vás dezorientovali,“ dodal Connelly.