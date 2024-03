Unikátne zábery: Blesk zasiahol Boeing 777

Boeing 777 leteckej spoločnosti Air Canada zasiahol v nedeľu krátko po štarte z letiska v kanadskom Vancouveri obrovský blesk. Incident si nevyžiadal žiadne obete a lietadlo mohlo pokračovať v lete a pristáť podľa plánu na londýnskom letisku Heathrow. Úchvatné video natočil letecký nadšenec Ethan West, ktorý chce byť v budúcnosti pilotom.

Napriek tomu, že pre ľudí na zemi to bol desivý pohľad, samotní cestujúci takmer nič nepocítili. Podľa Executive Flyers sú moderné lietadlá postavené z uhlíkového kompozitu, ktorý je pokrytý tenkou medenou vrstvou, aby viedol elektrinu okolo lietadla a nevpustil ju dovnútra. Pasažieri v prípade zásahu bleskom môžu vidieť záblesk alebo počuť zvuk hromu, ale inak by nemali nič cítiť.

Spoločnosť Air Canada uviedla, že lietadlo bolo po prílete na londýnske letisko Heathrow skontrolované, aby sa zabezpečilo, že žiadne poškodenie neovplyvní bezpečnosť letu.

Do každého lietadla udrie blesk v priemere raz alebo dvakrát ročne. Môže sa to zdať ako obrovské množstvo vzhľadom na zdanlivo nízku pravdepodobnosť, že sa dve telesá pohybujúce sa takou veľkou rýchlosťou ocitnú v rovnakom čase na rovnakom mieste. Predpokladá sa však, že samotný fakt, že lietadlo je na oblohe, priťahuje blesk, pretože blesk sa snaží nájsť najrýchlejšiu cestu k pevnému telesu.

K väčšine úderov blesku dochádza pri teplotách blízkych mrazu vo veľkých výškach alebo počas turbulencií a líšia sa podľa lokality. Viac ako polovica zásahov bleskom do lietadla sa vyskytuje v období od marca do júla, pričom k zásahom bleskom do lietadla dochádza najčastejšie, keď lietadlo prechádza mrakmi pri stúpaní alebo klesaní. Teplota blesku je takmer 30 000 °C trikrát vyššia ako teplota povrchu Slnka.

Napriek tomu, že ide o zriedkavý jav, bolo zaznamenaných deväť leteckých havárií, ktoré boli spôsobené bleskom. Sedem z týchto havarovaných lietadiel boli komerčné dopravné lietadlá a zvyšné dve boli vojenské lietadlá. Väčšina týchto havárií sa týkala lietadla letiaceho v malých výškach pri stúpaní alebo klesaní. Najhoršou z týchto havárií bol let LANSA 508 v roku 1971, pri ktorom zahynulo 91 z 92 ľudí na palube.