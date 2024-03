Video: Seniorka čakala pred obchodom, keď sa náhle ocitla vo vzduchu

72-ročná upratovačka Anne Hughesová sa ocitla v komickej situácii v obchode Best One v meste Tonteg vo Walese. Keď čakala pred obchodom na otvorenie, sklonila sa pri okeniciach a majiteľ zvnútra zapol dvíhanie bezpečnostnej rolety. Annin kabát sa zachytil a vyniesol ju do vzduchu.

Majiteľ obchodu našťastie počul jej výkriky, prišiel jej na pomoc a bezpečne ju dal dole. Hughesová pre BBC uviedla, že majiteľovi obchodu povedala, nech jej len chytí hlavu, pretože sa bála, že spadne.

Jej vnúčatá a nevesta sa jej pýtali, prečo sa držala vozíka, keď ju dvíhalo do vzduchu, a ona povedala: "Ja jednoducho neviem." Povedala, že bola otrasená, ale nezranila sa a celú situáciu brala s humorom.

Hughesová uviedla, že oficiálne odišla do dôchodku pred siedmimi rokmi, ale odvtedy si privyrábala upratovaním v obchode. Incident bol zachytený na priemyselné kamery a odvtedy sa stal virálnou senzáciou. Z Anne sa stala miesta celebrita a žartuje, že teraz kvôli sláve nemôže vonku chodiť nenalíčená.